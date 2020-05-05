Bakan Varank, Kocaeli’nin ardından, günlük 4 binin üzerinde test kapasitesine sahip bir laboratuvarın da Ankara’da kurulmuş olacağını bildirdi.
Varank, sokağa çıkma kısıtlaması boyunca 16 bin 900 firmanın faaliyetlerine devam ettiğini söyledi.
Bakan Varank, Kocaeli’nin ardından, günlük 4 binin üzerinde test kapasitesine sahip bir laboratuvarın da Ankara’da kurulmuş olacağını bildirdi.
Varank, sokağa çıkma kısıtlaması boyunca 16 bin 900 firmanın faaliyetlerine devam ettiğini söyledi.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNE 3 MİLYONUN ÜZERİNDE ÇALIŞAN İÇİN BAŞVURULDU
Varank, kısa çalışma ödeneğine 3 milyonun üzerinde çalışan için başvuru yapıldı. (AA)
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