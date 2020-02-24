 Bakandan Kanal İstanbul açıklaması - Ekonomist

Bakandan Kanal İstanbul açıklaması

Şubat 24, 2020 0 Yorum 200 Okunma
Bakandan Kanal İstanbul açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kanal İstanbul’la ilgili, “Düzeltilmesi gereken ne varsa bunu da dikkate almak suretiyle projemizi kararlı şekilde yürütmeye gayret gösteriyoruz” dedi.

Elazığ ve Malatya’daki kalıcı konutları yıl sonuna kadar tamamlamayı hedeflediklerini bildiren Kurum, “Biz riskli binada vatandaşımızı oturtmayacağız. Vatandaşımızla birlikte dönüşüm sürecini yapmak durumundayız.” diye konuştu.



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