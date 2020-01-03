Bakandan, Kanal İstanbul ihalesi açıklaması
Kanal İstanbul ile ilgili açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, önümüzdeki günlerde ihale sürecinin başlatılacağını açıkladı.
NTV canlı yayınında konuşan Bakan Turhan’ın açıklamaları şöyle:
İHALE NE ZAMAN?
Kanalın yeri belirlendi, proje çalışmaları tamamlandı. Kanalın yapıldığı yerlerde önemli yollar, iletişim, enerji hatları var. Önümüzdeki günlerde ihale sürecini başlatacağız. Kanalın inşaatı sırasında çevredeki insanlara yönelik olumsuz etkileri olacak diyorlar. Kanaldan çıkacakları oluşturacak servis yollarından taşıyacağız.
KANALIN FİNANSMANI
Kanalımızın boyutlarını belirledik. Deniz trafiği kanaldan en büyük geminin geçebileceği şekilde belirlendi. Kanalın sahilinin sağdan ve soldan 150’şer metre yapı yapmayacağız. Buralar yaşam mekanları olacak. Ondan sonrası birinci derecede yapılaşma aracı olacak. Bunların bir kısmını ticari olarak kullanıp kanalın finansmasını sağlayacağız. Kanalın inşa edileceği alandaki özel mülkiyetlerin bir kısmında farklı yerler vereceğiz. Bunları dönüşüme tabi tutacağız. Yap-işlet-devret ile yapacağız. Gelirlerden biri de kanalın etrafındaki imarlı arsaların ticari olarak değerlendirmesiyle elde edilecek gelirler.
GÜZERGAH NASIL TESPİT EDİLDİ?
Kanalın yapılmasına karar verdikten sonra güzergahları tespit ettik. İnşa edilebilecek 5 adet güzergah var. Arazi ve sahada araştırıldı ve incelendi. Alternatif güzergahlar ve birbirleriyle mukayesesi… Bunların en az maliyetlisi, çevreye en az zararlı olanı araştırılıp Küçükçekmece-Durusu koridoruna karar verdik. Küçükçekmece-Ağaçlı hattı kısa olmasına rağmen su ve orman alanlarına zararı nedeniyle vazgeçildi. Maliyeti ve işletme ücretlerinin daha az olmasına rağmen tercih edilmedi. Onun için bu güzergah değil de Küçükçekmece-Durusu güzergahına karar verildi. Diğer alternatiflerin su kaynaklarına etkisi daha fazla.
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