 Bakandan 'virüs' uyarısı: Zorunlu olmadıkça yurtdışına çıkmayın! - Ekonomist
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Bakandan ‘virüs’ uyarısı: Zorunlu olmadıkça yurtdışına çıkmayın!

Mart 2, 2020 0 Yorum 151 Okunma
Bakandan ‘virüs’ uyarısı: Zorunlu olmadıkça yurtdışına çıkmayın!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada, koronavirüsle ilgili olarak, “Bugüne kadar ülkemizde herhangi bir vakaya rastlanmadı.” dedi. Koca, vatandaşlara zorunlu olmadıkça yurtdışına çıkmamaları uyarısında bulundu.

Koca, “Koronavirüsün ülkemizde görülmesi demek bir felaket anlamı taşımıyor. Böyle durumda sağlık sistemimiz, durumu kontrol altında tutacak güçte.” ifadelerini kullandı.

İran’dan gelen ve koronavirüs şüphesiyle gözlem altında tutulan yolculardan Kum ve Meşhed öyküsü olmayanları taburcu edeceklerini belirten Sağlık Bakanı Koca, son 14 gün içinde İran, Çin, İtalya, Irak, Güney Kore’de bulunanların, müracaatları halinde Türkiye’ye giriş tarihinden itibaren 14 güne tamamlanacak şekilde raporlu sayılacağını bildirdi.

Bakan Koca, vatandaşlara zorunlu olmadıkça yurt dışına çıkmamaları uyarısında bulundu.



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