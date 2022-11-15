Ticaret Bakanlığı, çocuklar üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle gündeme gelen “Huggy Wuggy” karakteri görünümlü oyuncakları incelemeye alırken yapılan testlerde 2 ürün için “piyasaya arzının yasaklanması, piyasadan toplatılması ve tüketicilerden geri çağırılması” amacıyla duyuru yapılması, ürünleri piyasaya arz eden firmalara da toplam 123 bin lira idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, çocuklar üzerindeki olumsuz etkileri sebebiyle gündeme gelen video oyun karakteri “Huggy Wuggy”nin oyuncaklarının da piyasaya arz edilmesiyle konu incelemeye alındı.

Bakanlık, tüketicileri sağlık ve güvenlik açısından koruyucu faaliyetler kapsamında ürün güvenliği denetimleri gerçekleştirirken oyuncaklar da bu alanda Bakanlığın sorumluluğunda bulunan ürünler arasında yer alıyor. Düzenli olarak gerek imalatçı ve ithalatçı gerekse satış yeri denetimleriyle piyasaya arz edilmiş ürünler kontrol ediliyor.

Söz konusu denetimlerde oyuncaklar, Avrupa Birliği mevzuatıyla uyumlu olan Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği’ne göre numune alınarak analize tabi tutuluyor. Bu incelemeler sonucu kimyasal, fiziksel veya mekanik açıdan yönetmelik hükümlerine uygun olmadığı değerlendirilen ürünlerin toplatılması, imha edilmesi gibi yaptırımların yanı sıra firmalara idari para cezası uygulanıyor. Bu önlemlere ek olarak, söz konusu uygunsuz ürünlerin bilgileri “www.guvensizurun.gov.tr” adresinden erişilebilen Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nde (GÜBİS) ilan ediliyor.

Bu kapsamda Bakanlık tarafından “Huggy Wuggy” karakterinin oyuncaklarına yönelik denetimler gerçekleştirilirken riskli olduğu değerlendirilen ürünlerden numune alındı. Yapılan testler sonucu “Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği” gerekliliklerini karşılamadığı tespit edilen 2 ürün için 10 Kasım’da Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu uyarınca piyasaya arzının yasaklanması, piyasadan toplatılması ve tüketicilerden geri çağırılması amacıyla duyuru yapılması, ürünleri piyasaya arz eden firmalara da toplam 123 bin lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi. Söz konusu ürünlerin bilgileri GÜBİS’te paylaşıldı.

Oyuncak alırken dikkat

Açıklamada, Bakanlığın, hassas tüketici kitlesi olan çocukların ürünlerden kaynaklanan tehlikelerden korunması amacıyla gerek önleyici tedbirler gerekse denetimler yoluyla gerçekleştirilen çalışmaları hassasiyetle sürdüreceği bildirildi.

Açıklamada, oyuncak satın alınırken dikkat edilmesi gereken hususlara da yer verildi.

Buna göre, CE işareti bulunan ürünlerin satın alınması, ambalajında ve etiketinde üretici/ithalatçı bilgisinin bulunmasına dikkat edilmesi, uyarıların mutlaka okunması ve titizlikle uygulanması, çocuğun yaşına uygun ürünlerin satın alınması, 3 yaş altındakiler için oyuncak satın alınırken keskin kenarların, sivri uçların, küçük parçaların ve küçük topların bulunmamasına dikkat edilmesi, risklerden çocukların korunması için önem taşıyor.