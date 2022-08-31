Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Özkaya, “Bu sezon denizlerimizde alınan önlemler ve hava şartları uygunluğu sayesinde palamut bolluğu yaşayacağız.” dedi. Özkaya, akaryakıt fiyatlarının makul seviyelere çekilmesinin veya ÖTV’siz mazot uygulamasının tekrar devreye alınmasını talep etti.

Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özkaya, AA muhabirine, 1 Eylül itibarıyla denizlerde başlayacak av sezonuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

Balıkçıların uzun zamandır yeni av sezonu için hazırlık yaptıklarını vurgulayan Özkaya, “Balıkçılarımız yeni sezona hazır. Bu sezon denizlerimizde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından alınan önlemler ve hava şartları uygunluğu sayesinde palamut bolluğu yaşayacağız. Tüketicilerimiz bol bol palamut balığı yiyecekler.” diye konuştu.

Özkaya, denizlerde sürdürülebilir balıkçılık için kurallara uygun şekilde, derinlik, yer, zaman ve boy yasağına dikkat ederek çalışmanın balıkçıların en önemli görevi olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

“Amacımız, günümüzü kurtarmak değil, geleceğimizi kurtarmak olmalıdır. Bol balıklı, bereketli denizler emanet olarak bizlere bırakılırken hem korunsun hem de stoklara zarar vermeyecek şekilde avcılık yapılsın diye emanet edildi. Büyüklerimizden bize emanet edilen bol balıklı, bereketli denizlerimizi, gelecek nesillere, emanete ihanet etmeden devretmeliyiz. Çünkü denizlerimizi korumada en büyük sorumluluğun biz balıkçılara ait olduğuna inanıyoruz. Balıkçılarımızın da bu konuda duyarlı olacağından hiç şüphemiz yok.”

Balıkçılardan ÖTV’siz mazot talebi

Akaryakıt fiyatlarının makul seviyelere çekilmesinin veya ÖTV’siz mazot uygulamasının tekrar devreye alınmasının balıkçıları bir nebze rahatlatacağını belirten Özkaya, bu adımların av sezonunun başında atılmasının çok faydalı olacağını dile getirdi.

Özkaya, sektörden dolaylı olarak 40 bin kişinin faydalandığına işaret ederek, balıkçıların en büyük gider kalemlerinden birinin akaryakıt fiyatları olduğunu anlattı.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun, 2022 yılını, Uluslararası Balıkçılık ve Su Ürünleri Yılı (IYAFA 2022) ilan ettiğini hatırlatan Özkaya, şu değerlendirmede bulundu:

“Bu kapsamda dünyanın her yerinde bu temaya uygun çalışmalar yapılmakta ve küçük ölçekli balıkçılık yılı kutlanmakta. Bizlerin de çok önemsediği bu yılı IYAFA’nın ‘Ölçekte küçük, değerde büyük’ sloganı çok güzel özetliyor. Bu yıl da biz balıkçıların beklentisi, ekmeğini denizden çıkaran küçük ölçekli balıkçıların faydasına olacak kararlar ve uygulamaların hayata geçirilmesidir.”

Özkaya, 2022-2023 yılı avcılık sezonunun bereketli, kazasız, belasız geçmesi ve Türkiye’ye hayırlı olması dileğinde bulundu.