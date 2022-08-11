Tarım ve Orman Bakanlığı, Düzce’de bitkin halde bulunan yavru boz ayının sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, “Balın dozunu kaçıran sevimli ‘kızımıza’ bir isim verelim, adıyla yaşasın.” ifadesini kullandı.

Düzce’nin Yığılca ilçesine bağlı Karakaş köyü sakinleri, dağlık alanda yolda hareketsiz halde yatan ayıyı görünce durumu yetkililere bildirdi.

Bölgeye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekibi, ilk kontrollerini yaptığı ayıyı tedavisi için koruma sahasına götürdü.

— Az yeseydin balı.

— Bal mı tuttu seni? Bal tuttuysa canlanır birazdan. Düzce'de baygın halde bulunan ayı kurtarıldı https://t.co/K9ndtUXXV5 pic.twitter.com/8AG36zJEhk — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) August 11, 2022

İsim aranıyor

Tarım ve Orman Bakanlığının sosyal medya hesabından, tedavi altına alınan ayıya ilişkin görüntüler paylaşıldı.

Paylaşımda, “Düzce’de bitkin halde bulunan yavru boz ayımızın sağlık durumu iyi, ekiplerimiz tedavisine devam ediyor. Balın dozunu kaçıran sevimli ‘kızımıza’ bir isim verelim, adıyla yaşasın.” ifadelerine yer verildi.