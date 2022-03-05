Dünyaca ünlü lüks ses sistemleri markası Bang & Olufsen Türkiye pazarında mağazalaşarak büyüme kararı aldı. Türkiye’de Bircom’la iş birliği yapan şirket, önümüzdeki üç yıl içerisinde iki monostore, 20’ye yakın multistore konsepti hayata geçirmeyi planlıyor.

20 Şubat – 05 Mart 2022 tarihli sayıdan

Son birkaç yıldır dönüşüm sürecine giren ve koleksiyondan tasarım ve teknolojiye kadar her alanda yenilenen dünyaca ünlü DanimarkalI ses sistemleri markası Bang & Olufsen, pandemi koşullarına rağmen Türkiye pazarında mağazalaşarak büyüme kararı aldı. Hifilife markasıyla yüksek kalite ses ürünlerin, Türkiye’ye getiren Bircom’un iş birliğiyle Türkiye’de ilk mağazasını açan şirket, hızlı bir büyüme sürecine girecek.

HEDEF 20 MAĞAZA

İlk Bang & Olufsen monostore mağazası Aralık 2021’de İstanbul’da Akasya AVM’de açıldı. İkinci monostore mağazası ise Ocak 2022 sonu İstanbul Kanyon AVM’de hizmete girdi. Devamında en az iki yeni Bang & Olufsen Hifilife Monostore mağazasının ve önümüzdeki üç sene içerisinde de içerisinde lüks segmentin önde gelen yüksek kalite ses ürünleri markalarının yer alacağı 20’ye yakın multistore konseptinin hayata geçirilmesi planlanıyor.

Hifilife Genel Müdürü Burak Aldinç, “Bang & Olufsen’in lüks perakende segmenti hedefleyerek kurguladığı monostore ve multistore uygulamaları ile Türkiye genelinde tüm potansiyel B&O ve Hi-Fi (yüksek kalite ses ürünleri) kullanıcılarına ulaşmayı hedefliyoruz” diyor.

ÇİFT HANELİ BÜYÜDÜ

2021’de son iki çeyrekte çift haneli büyüme rakamlarına ulaştıklarını söyleyen Aldinç, ürünlere olan yüksek talebin devam ettiğini söylüyor. 2022 yılında da benzer bir büyüme hedefleniyor.

Şirket, bu yıl hem mağaza hem de çok kanallı perakende ağı stratejileri doğrultusunda yeni kanal yatırımları da yaparak, bir yandan da ‘gerçek anlamda Bang & Olufsen deneyimi’ sunmaya yardımcı olacak eğitimleri de sağlayarak ilerlemeyi hedefliyor.

Ses ve görüntü teknolojilerinde lüks denilince akla ilk gelen markalardan olan Bang & Olufsen, çoklu odayı (multi-room) 40 yıl önce icat etti. Şirket, onlarca yıl arayla piyasaya sürülen ürünlerin birlikte sorunsuz çalışmasını sağlayan yeni yazılım güncellemeleri ile bu alandaki uzmanlığını bugün de devam ettiriyor.

Teknolojik ürünlerin zamansız birer lüks tasarım objesi haline dönüşebilmelerinin bu ürünlerin gelişen teknolojilere uyum sağlayabilmeleri ile mümkün olduğunu söyleyen Aldinç, “Bu noktada ‘Bang & Olufsen, ses ve görüntü teknolojileri alanında lüksün tanımını yeniden yapıyor.

Yeni başladığımız bu iş birliği çerçevesinde Bang & Olufsen’i Türkiye’de hak ettiği noktaya taşımayı amaçlıyoruz” diyor. Aldinç, iş birlikleri kapsamında mevcutlara ek olarak önümüzdeki dönemde de açacağı yeni Bang & Olufsen Hifilife mağazaları ile markanın ürünlerinin en iyi şekilde deneyimlenmesini sağlamanın öncelikli hedefleri olduğunu aktarıyor.

“ALMADAN ÖNCE DENEME İMKANI SUNUYORUZ”

“Bizim için en önemli kriter müşterimize sunduğumuz deneyim. Tüketicimizin, herhangi bir Bang & Olufsen’e sahip olmadan önce mutlaka deneyimlemesini isteriz. Bu nedenle mağazalarımızda tüm modelleri, tam bir marka deneyimi yaşatmak amacıyla bir arada sergiliyoruz.

Alanında deneyimli ses uzmanlarımız ile müşterilerimizin ihtiyaçlarını anlamaya, ürünleri en doğru şekilde anlatmaya, kullanıcılara mümkün olan en zengin deneyimi sunmaya gayret ediyoruz.”