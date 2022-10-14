Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesinde patlama oldu. Bartın Valisi Nurtaç Arslan, “Şu an -300 kotunda 44 kişi, -350 kotunda da 5 kişi var. Kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. 8 kişi kendi imkanlarıyla kurtarıldı.” dedi.

Alınan bilgiye göre, TTK Amasra Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Vali Nurtaç Arslan, patlamanın nedeninin henüz bilinmediğini bildirdi.

Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada, “Amasra Taşkömürü İşletme Müessesinde saat 18.15 sıralarında -300 kotunda henüz nedeni belli olmayan kısmi bir patlama meydana gelmiştir. Olay yerine tüm ekiplerimiz seferber edilerek gerekli çalışmalara başlanmıştır.” ifadeleri kullanıldı.

“Kurtarma çalışmalarımız devam ediyor”

Arslan, “Şu an -300 kotunda 44 kişi, -350 kotunda da 5 kişi var. Kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. 8 kişi kendi imkanlarıyla kurtarıldı.” diye konuştu.

Bakanlar Soylu ve Dönmez Bartın’a gidiyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, maden ocağındaki patlama nedeniyle Bartın Amasra’ya gidiyor.

Bakanlar Soylu ve Dönmez, maden ocağındaki patlama nedeniyle Bartın Amasra’ya giderek incelemelerde bulunacak. (AA)