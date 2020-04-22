Hızlı büyüyen ve geniş bir yalıtım malzemeleri pazarına sahip Türkiye’de sektörün önemli oyuncularından biri de Baumit Türkiye.

Avusturyalı Schmid Industrie Holding’in şirketlerinden olan Baumit, 30 ülkede 40’ın üzerinde tesise ve 5 binin üzerinde çalışana sahip. Globalde yıllık 1 milyar Euro’yu aşan cirosuyla yılda ortalama 40 milyon metrekare ısı yalıtımı yapan şirket, yıllık 300 bin ton üretim kapasitesiyle Avrupa’nın en büyük üreticileri arasında yer alıyor.

Şirket, Avrupa yapı endüstrisinin önemli AR-GE merkezlerinden olan Baumit İnovasyon Merkezi’ne yaptığı 6,5 milyon Euro yatırımla da ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.