Türkiye İş Bankası grup şirketleri arasında yer alan ve bu sene 30’uncu yılını kutlayacak olan Bayındır Sağlık Grubu’nun yeni genel müdürü M. Tankut Tabak oldu.
Türkiye İş Bankası’nda yönetici olarak çeşitli kademelerde görev alan M. Tankut Tabak’ın Türkiye İş Bankası’ndaki yolculuğu, 1997 yılında Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda stajyer müfettiş yardımcısı görevi ile başladı.
2006 yılına kadar Türkiye İş Bankası’nın Türkiye genelindeki şubelerinin, genel müdürlük bölümlerinin ve iştiraklerinin denetimlerinde görev aldıktan sonra, 2006’da insan kaynakları yönetimi bölümü müdür yardımcılığına atandı. 2009’da bölümün birim müdürlüğüne, 2017 yılında ise bölüm müdürlüğüne yükselen M. Tankut Tabak, 2022 yılında Türkiye İş Bankası grup şirketlerinden Bayındır Sağlık Grubu’nda genel müdürlük görevine atandı.
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