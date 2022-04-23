Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Harun Seçkin ile Hayvancılık Genel Müdürü Zekeriyya Erdurmuş görevden alındı.

Bazı bakanlıklar ile kurum ve kuruluşlara ilişkin görevden alma ve atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.