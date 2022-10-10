Rusya ve 2014’te yasa dışı ilhak edilen Kırım Yarımadası arasında yer alan Kerç Köprüsü 2 gün önce meydana gelen patlamayla gündemde.

BBC patlamaya kim veya ne neden oldu? başlıklı makalede soru işaretlerini gündeme taşıyor. Makalede yer alan yorumlar özetle şöyle:

Cumartesi günü Kerç Köprüsü’ndeki dramatik patlamaya neyin sebep olduğu hakkında ne biliyoruz? Pek çok teori var, hepsi çok güvenilir değil. Rusya bunun bir kamyon (kamyon) bombası olduğunu öne sürmekte gecikmedi, ancak kimin düzenlediğini söylemedi.

Sosyal medyada yayınlanan güvenlik kamerası görüntüleri, iddiaya göre geçişten bir saat uzaklıktaki Rusya’nın Krasnodar kentinden gelen bir kamyonun patlama sırasında köprünün batısına doğru hareket ettiğini gösterdi. Ancak görüntülerin yakından incelenmesi, kamyonun patlamayla hiçbir ilgisi olmadığını gösteriyor.

Eski bir İngiliz ordusu patlayıcı uzmanı çok saıyda araç kaynaklı patlama gördüğünü; bunun hiçbirine benzemediğini söylüyor. Ona göre daha makul bir açıklama köprünün altında büyük bir patlama olduğunu yönünde ve bu muhtemelen bir tür gizli deniz uçağı kullanılarak yapılmış olabilir.

Bazı yorumcular ise patlamadan bir saniye önce, köprü desteklerinden birinin yanında küçük bir tekneye benzeyen bir şeyin göründüğünü söylüyor. Peki, ne tür bir gemi olabilir?

21 Eylül’de, Rusya’nın Kırım’ın Sivastopol kentindeki deniz üssü yakınlarında karaya vuran gizemli insansız bir tekneyi gösteren görüntüler Rus sosyal medya kanallarında dolaştı. Pruvaya monte edilmiş sensörler ve üstünde beyaz, periskop benzeri bir cihazla tamamlanmış, siyah kaplı büyük bir kayığa benziyordu. Rus kontrolündeki Sivastopol valisi, “İnsansız bir aracın bir parçası keşfedildi” dedi.

gösteren görüntüler Rus sosyal medya kanallarında dolaştı. Pruvaya monte edilmiş sensörler ve üstünde beyaz, periskop benzeri bir cihazla tamamlanmış, siyah kaplı büyük bir kayığa benziyordu. Rus kontrolündeki Sivastopol valisi, “İnsansız bir aracın bir parçası keşfedildi” dedi. Ancak analize göre uzaktan kumandalı bir deniz aracı teorisini kimse doğrulamıyor.

Aslında, dün gece yaptığı açıklamada, Başkan Zelensky’nin ofisinin başkanı Mykhailo Podolyak, Moskova’nın kamyon bombası teorisini onaylıyor gibiydi, “Cevaplar Rusya’da aranmalı” dedi. Yetkili, patlamanın Rusya’nın güvenlik teşkilatının farklı bölümleri arasındaki çatışmaların sonucu olduğunu iddia etti.

Analiz şöyle devam ediyor: Bay Podolyak, herkesin bilmediği bir şeyi biliyor muydu? Yoksa Moskova’yı trollüyor muydu? Gerçek şu ki, bilmiyoruz.

NE OLMUŞTU?

Anadolu Ajansı’nda da köprünün stratejik önemiyle ilgili bir analiz yer aldı ve şu bilgiler paylaşıldı:

Köprünün patlama sonucu hasar görmesi, Rus yetkililerini harekete geçirdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, köprüdeki acil durumla ilgili hükümet komisyonu kurulması talimatını verdiği bildirildi. Aynı gün, Putin, Kerç Boğazı’ndan geçişin, elektrik şebekesinin ve doğal gaz boru hattının korunması ile ilgili önlemlerin artırılmasına yönelik kararname imzaladı.

3 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Rusya yetkilileri bunun bir “terör eylemi” olduğunu vurguladı. Öte yandan, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Rusya ile Kırım arasındaki köprüde meydana gelen patlamanın “başlangıç” olduğunu açıkladı. Kerç Köprüsü’nde oluşan hasarın ise 200-500 milyon ruble (3-8 milyon dolar) olduğu belirtildi.

KÖPRÜNÜN TARİHİ

Eski Sovyetler Birliği’nde İkinci Dünya Savaşı döneminde Kerç Boğazı üzerinde 1944’te inşa edilen köprü 1945’te Azak Denizi’nden hareket eden buzulların çarpması nedeniyle yıkıldı. 1954’te Kerç Boğazı üzerinden feribot geçişi sağlansa da burada yeni bir köprünün inşa konusu, zaman zaman gündeme geldi.

Kırım Yarımadası’nı 2014’te yasa dışı ilhak eden Rusya, yarımadayı kendi topraklarına 2015-2018 yıllarda Kerç Köprüsü’nü inşa ederek bağladı. Rusya’nın Krasnodar bölgesi ile Kırım arasında bulunan ve 595 ayak üzerinde inşa edilen köprü, 4 şeritli otoyol ile demir yolundan oluşuyor. Günde 40 bin araç ve 47 çift trenin geçebileceği kapasiteye sahip olan Kerç Köprüsü’nün, 9 büyüklüğünde depreme dayanıklı olduğu ve en az 100 yıl hizmette olabileceği belirtiliyor.

Uzunluğu 19 kilometre olan köprünün, Avrupa’nın en uzun köprüsü olduğu ifade ediliyor. Kırım köprüsü, Rusya’ya yaklaşık 3 milyar 600 milyon dolara (yaklaşık 228 milyar ruble) mal oldu.

Kerç Köprüsü Rusya için stratejik öneme sahip

Putin tarafından 2018’de resmi açılışı yapılan köprü, Kırım ile kara yolu bağlantısını sağlaması nedeniyle Rusya için stratejik öneme sahip.

Diğer yandan, Rusya’nın 24 Şubat’ta Ukrayna’ya açtığı savaşta Kırım Yarımadası’nı asker ve silah sevkiyatında etkin bir şekilde kullanması, köprünün lojistik önemini de ortaya koyuyor. Kerç Köprüsü, savaş için gerekli yakıt ve askeri teçhizatın demir yoluyla Ukrayna’daki cephelere ulaştırılmasını sağlıyor.