Kylian Mbappe, Forbes’un en çok kazanan futbolcular listesinin zirvesine yerleşti. Bu değişiklikle beraber 9 yıldır ilk kez Lionel Messi veya Cristiano Ronaldo’dan başka biri listenin ilk sırasında yer aldı.

Forbes tahminine göre Paris St-Germain’in 23 yaşındaki forveti Mbappe bu sezon 128 milyon dolar kazanacak.

Mbappe’nin PSG takım arkadaşı Messi 120 milyon dolarla ikinci, Manchester United forveti Ronaldo 100 milyon dolarla üçünü sırada yer alıyor.

NEYMAR VE SALAH İLK 5’TE

Neymar, 2022-23 sezonunda tahmini 87 milyon dolar ve Liverpool forveti Salah 53 milyon dolar kazanacak.

Ronaldo veya Messi dışında listenin zirvesine çıkan son oyuncu, 2013’te eski İngiltere kaptanı David Beckham’dı.

Mbappe , Mayıs ayında PSG ile üç yıllık kazançlı bir sözleşme imzaladı ve bu da yaz aylarında Real Madrid’e transfer olacağı yönündeki spekülasyonları sona erdirdi.

HAALAND 6. SIRADA YER ALDI

Manchester City formasıyla çıktığı 12 maçta 19 gol atan Erling Haaland, ilk 10’a 6 numaradan giriyor.

Norveçli golcü, Ronaldo, Salah ve Manchester City’den takım arkadaşı Kevin de Bruyne ile birlikte ilk 10’da yer alan dört Premier Lig oyuncusundan biri.