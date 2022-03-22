SEY Vakfı Başkan Vekili Begüm Yücel’in ilk çocuk kitabı “Benim Yolum, Benim Yolculuğum”çıktı. Kitabın satışından elde edilecek gelirin tamamı kız çocuklarının eğitimi için kullanılacak.

SEY Vakfı Başkan Vekili Begüm Yücel’in ilk çocuk kitabı “Benim Yolum, Benim Yolculuğum” Okuryazar Yayınevinden çıktı. İki erkek çocuk annesi olan Begüm Yücel, toplumsal cinsiyet eşitliğinin önemine vurgu yaparak kitabını şu cümlelerle anlattı:

“Kitabımın kahramanı küçük oğlum Kaplan. Kaplan, bu hikayede bir yolculuğa çıkıyor. Bu yolculuk çok uzun ve maceralarla dolu. Yolculuğun adı HAYAT. Bu yolculukta HEPİMİZ varız! Hepimiz FARKLIYIZ! Onun için bu yol çok güzel, rengarenk! Kaplan SENİ de çağırıyor. Sen her kimsen… Hadi gelsene! diyoruz tüm okurlara.”

Yücel, toplumsal cinsiyet eşitliğinin temelinin aile içinde atıldığına dikkat çekerek, “Çocuklar sünger gibidir. Aile içinde neyi görür, neyi yaşarlarsa onu taklit ederler ve bir süre sonra bu onların davranış biçimleri haline gelir. SEY Vakfı olarak bir süre önce hayata geçirdiğimiz “Kadının Sorunu, Erkeğin Meselesi” projemizle toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık yaratmak istiyoruz. 7 bölgede 7 şehre gideceğiz. Çocuklar ve aileler ile bir araya gelerek nerelerde yanlışlar yaptığımızı göstermek istiyoruz. Çünkü bu kanayan bir yara. Eğer doğru zamanda doğru adımları atarsak, bu konuda farkındalık sağlayabiliriz. Ama sadece bu projemiz ile kalmak istemedim, bir de cinsiyet eşitliğini anlatan “Benim Yolum, Benim Yolculuğum” kitabını kaleme aldım. Bu hikâye ile umarım tüm çocuklarımıza kız-erkek diye ayırmadan cinsiyet eşitliğini öğretebiliriz. Bu kitabı okurken siz de kendi çocuklarınızın ve tüm çocukların yolculuğunda, onları gerçek anlamda kabul eden birer yol arkadaşı olursunuz” dedi.

Yücel, kitabı yazarken en büyük motivasyonunun ise, satıştan elde edilecek gelirin tamamının kız çocuklarının eğitimi için kullanılması olduğunu söyledi.