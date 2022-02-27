Rus ordusunun harekata başladığı noktalardan Belarus’a da AB’den yaptırım geliyor. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen açıklamasında Belarus’a da yeni ekonomik yaptırımlar uygulayacaklarını duyurdu.

Lukaşenko yönetiminin en önemli sektörlerine karşı kısıtlayıcı tedbirler getireceklerini, fosil tütün, odun ve kereste, çimento, demir ve çeliğe kadar olan ürün ihracatını durduracaklarını belirten von der Leyen, “Bu aynı zamanda Rusya’ya karşı aldığımız tedbirlerin herhangi bir şekilde atlatılması riskini de ortadan kaldıracaktır.” dedi.

Von der Leyen, Rus savaş çabalarına yardım eden Belaruslulara da yaptırım uygulayacaklarını dile getirdi.

Daha önce Rusya’ya karşı yaptırımları duyuran İngiltere Belarus’a karşı da benzer yaptırımlar uygulayacağını söylemişti.