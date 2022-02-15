Belçika hükümeti, günlük çalışma saatlerini artırıp haftalık çalışma gününün 4’e düşürülmesine imkan veren tasarıyı kabul etti. Salı günü Brüksel’de kararları açıklayan Belçika Başbaşkanı De Croo, “İki zor yıl yaşadık. Daha yenilikçi, sürdürülebilir ve dijital bir ekonomiye ışık tutuyoruz. Amaç, insanları ve işletmeleri daha güçlü hale getirebilmektir. Koronavirüsün çalışanlar üzerinde olumsuz bir etkisi olduğu yaygın olarak görülse de, bizi daha esnek çalışmaya ve özel yaşamla iş hayatımızı birleştirmeye zorladı. Bu da yeni çalışma yöntemlerine yol açmıştır. Amaç, insanlara ve şirketlere çalışma saatlerini düzenleme konusunda daha fazla özgürlük vermektir” dedi.

Haftalık çalışma gününü 4’e düşürülmesi teklifi ekim ayında liberal görüşlü siyasetçiler ve milletvekilleri tarafından yapıldı. Hükümeti oluşturan siyasi partilerin görüşmeleri sonucunda teklif bazı değişikliklerle kabul gördü.

Belçika hükümetinin işgücü reformu kapsamında kabul ettiği tasarıya göre, çalışanlar isterlerse günlük 9,5 saat mesai yapmaları durumunda haftanın 4 günü çalışabilecek. Böylece haftalık 38 saat olan çalışma süresi 4 günde tamamlanmış olacak. Çalışanların günde en fazla 9,5 saat – sabah 9’dan akşam 18:30’a eşdeğer – çalışmasına izin verilecek. Sendikalarla işverenler arasındaki toplu görüşmeler sonucunda 9,5 saatlik günlük çalışma süresi 10’a çıkarılabilecek.

– çalışmasına izin verilecek. Sendikalarla işverenler arasındaki toplu görüşmeler sonucunda 9,5 saatlik günlük çalışma süresi 10’a çıkarılabilecek. Sosyalist sendikalar öneriye karşı çıkıyordu. Sendika temsilcileri, sadece çalışma günlerinin değil, çalışanların iş saatlerinin de genel olarak düşürülmesi gerektiğini savunuyordu.

Değişikliklere göre, çalışanlara bir hafta daha fazla ve sonraki hafta daha az çalışmayı seçme hakkı da verilecek.

verilecek. Düzenleme kapsamında çalışanların iş değişikliği yapması kolaylaştırıldı. İşten çıkarılanların ihbar süreleri boyunca başka bir işe girebilmelerine izin verilecek. Yeni dönemde, çalışanların eğitimine daha fazla süre ve bütçe ayrılması da benimsendi.

Mesai dışında telefon ve e-postalara bakmama hakkı geliyor

Belçika’da çalışanlara ayrıca mesai saatleri dışında işle ilgili mesaj ve e-postalara cevap vermeme hakkı da söz konusu olabilecek.

da söz konusu olabilecek. Geçen ay federal hükümete bağlı çalışan memurlara “acil durumlar dışında” getirilen imkandan özel sektör çalışanları da faydalanacak.

Ancak yeni tasarı 20’den fazla çalışanı bulunan iş yerleri için geçerli olacak. Toplu sözleşmelere bu hakkın eklenmesi için işçi sendikaları ile işverenlerin müzakere etmesi gerekecek.

İŞ VE ÖZEL HAYAT SINIRLARI GİDEREK DAHA FAZLA İÇ İÇE GEÇİYOR

Belçika Ekonomi ve Çalışma Bakanı Pierre-Yves Dermagne, yeni dönemle ilgili değerlendirmesinde, “İş ve özel hayat sınırları giderek daha fazla iç içe geçiyor. Ardı arkası kesilmeyen talepler çalışanların fiziksel ve ruhsal sağlıklarına zarar verebilir.” dedi.