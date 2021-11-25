Bu geceyarısından itibaren benzinde 46, motorinde 43, otogazda 26 kuruş zam bekleniyor. Cumartesiden itibarense benzin ve motorinde 55 kuruş indirim öngörülüyor.

Benzin ve motorinde önce zam sonra indirim bekleniyor.

NTV’de yer alan habere göre Geceyarısından itibaren benzinde 46 kuruş motorinde 43 kuruş fiyat artışı bekleniyor.

Otogazda da 26 kuruş civarı fiyat artışı öngörülüyor.

BİR GÜN SONRA İNDİRİM

Cumartesiden itibaren ise benzin ve motorinde 55 kuruş indirim bekleniyor.

Benzin ve motorinde bugünden itibaren 1 liranın üzerinde fiyat artışı yapılmıştı.