Türkiye’nin önde gelen un üreticilerinden Doruk Un, önümüzdeki beş yılda yapacağı 1,1 milyar TL yatırımla ihracatta büyüyecek.

Doruk Un Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Erbap, “Beş yıl sonunda yüzde 400’ün üzerinde büyüme hedefliyoruz” diyor.

Ukrayna-Rusya krizi, gıda ve enerji tedarikinde tüm dünyayı etkileyen olumsuzluklara yol açtı.

Gıda tarafında özellikle buğday ve ayçiçeği gibi stratejik ürünlerin hem Türkiye hem de dünyanın diğer bölgelerine ulaşması, ‘tahıl koridoru’ yöntemi ile şimdilik çözüme kavuşturulmuş gibi gözükse de bu ürünlerde dışa bağımlılığın faturası her ülke için kabarmaya devam ediyor.

Türkiye buğday ve ayçiçeğinde dünyanın önemli üreticilerinden biri olsa da özellikle buğdayı işleyip un ve makarna ihraç etmek için ithalata mecbur durumda.

Un ihracatında dünya lideri, makarna ihracatında ise dünya ikincisi olan Türkiye’de buğday üretimini artırmak için özel sektörde ciddi bir hareketlilik gözleniyor.

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