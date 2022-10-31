25. Komili zeytin hasadında konuşan Bunge Gıda Türkiye Ülke Lideri Turgut Yeğenağa, “Geçen yıl 240 bin ton olan zeytinyağı rekoltesinin bu yıl son beş yılın en yükseği olmasını bekliyoruz” dedi.

Komili’nin bu yıl 25. kez düzenlediği zeytin hasadı, 22-23 Ekim tarihlerinde Ayvalık’ta gerçekleştirildi. Doğanın insanlığa sunmuş olduğu mucize değerdeki zeytinyağının yarattığı kültürle harmanlanan, zeytin ve zeytinyağı bu topraklarda “Kuşaklar Boyu Yaşasın Diye” gelenekselleşen Komili Zeytin Hasadı’nın açılışını bu yıl usta sanatçılar Erkan Can ve Güven Kıraç gerçekleştirdi. Hasat boyunca Yazar & Şef Ömür Akkor, muhteşem yemeklerin zeytinyağı ile olan bağını anlatarak ve tattırarak misafirlere eşsiz bir deneyim yaşattı.

Zeytinler dalından toplanırken kurulan hasat sofrasına; Ömür Akkor ve konuklar tarafından dövülen, odun ateşinde hazırlanan Balıkesir mutfak kültürünün vazgeçilmezi keşkek damgasını vurdu. Ege’nin yöresel dansları eşliğinde hasat alanını şenlendiren folklor gösterisinin ardından toplanan zeytinler sıkım tesisine götürülüp zeytinyağına dönüştükten sonra şişelendi. Ömür Akkor’un tasarladığı hasat akşam yemeği menüsü, yörenin ünlü şefi Ekrem Yanbolluoğlu ve ekibi tarafından Kuzey Ege’ye ait zeytinyağı ve coğrafyanın kendi ürünleri ile hazırlandı.

Hasat programının ikinci gününde Komili’nin “Kuşaklar Boyu Yaşasın Diye” çatısı altında yürüttüğü Anıt Ağaç Projesi ile tescillenerek koruma altına alınan 1105 yaşındaki bir anıt ağaca ziyaret gerçekleştirildi. Beslenme & Diyet Uzmanı, Sürdürülebilir Yaşam Aktivisti Dilara Koçak; 1105 yaşındaki Koca Delice’nin gölgesinde anıt zeytin ağaçlarının yarattığı değer ve insanlık için önemi ile iyi zeytinyağının beslenmedeki kıymetine değindi.

Bunge Gıda Türkiye Ülke Lideri Turgut Yeğenağa 25. Komili Zeytin Hasadı için yaptığı konuşmasında, “Anadolu’da bu kadar köklü bir geçmişi olan zeytinyağı için günümüzde Ayvalık’ın yeri tartışılmaz. Çünkü gerçek zeytinyağının ortaya çıkması için sonsuz sayıda ihtimalin kusursuz bir şekilde yan yana gelmesi gerekiyor. Buradaki zeytinyağı tadını Ayvalık’ın bereketli topraklarından, denizinden, güneşinden ve Kaz Dağları’nın rüzgarından alıyor. Kültürü ile anlamlı bu değere, bu şahane zeytin ağaçlarına sahip olduğumuz için kendimizi şanslı görüyoruz. Geçtiğimiz sene 240 bin ton olan zeytinyağı rekoltesinin bu yıl son beş senenin en yükseği olmasını bekliyoruz. Geçen yıldan daha verimli bir yıl geçirdiğimiz için bizler de Komili Ailesi olarak çok mutluyuz. Bu veriler iklim şartları ve bakım çalışmalarıyla yükseliyor. Biz de zeytin tarımı yapan çiftçilerimiz ile el birliği içerinde yoğun bir şekilde çalışmalara devam ediyoruz” dedi.

Sürdürülebilirlik başta olmak üzere zeytinyağı ve kültürünün kuşaklar boyu yaşaması hedefiyle gerçekleştirdikleri projelerini de anlatan ve bugüne kadar 25 milyon zeytin ağacını taradıklarını açıklayan Turgut Yeğenağa; şöyle konuştu:

“Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile gerçekleştirdiğimiz Anıt Ağaç projemiz kapsamında yaşlı ağaçları kayıt altına alıyoruz. 2018 yılında başlayan projemiz kapsamında şu ana kadar Balıkesir Ayvalık ve Manisa’da bir kısmının tescili tamamlanmış bir kısmı da hala prosedürü devam eden toplamda 310 ağacımız bulunuyor. Kanunen zeytin ağaçları kesilemiyor fakat maalesef sökülerek yerleri değiştirilebiliyor. Projemiz kapsamında anıt ağaçlar tescillendikten sonra yerleri değiştirilemiyor böylece koruma altına da alınmış oluyorlar. Bu sebeple de kültürün devamlılığı ve gelecek nesillere aktarımı açısından da projenin bizim için önemi çok çok büyük. Biz Komili olarak Türkiye’nin anıt zeytin ağacı haritasını çıkarmak istiyoruz. Bunun için de şimdi projemizin hedefinde tüm Türkiye bulunuyor.

Zeytinyağı bu topraklar için bizim toplumumuzla da bağdaşan çok önemli bir kültürel değeri ifade ediyor. Zeytin yetiştiriciliğinin ilk kez M.Ö. 4000 yıllarında Anadolu’da başlamış, buradan Akdeniz’in diğer ülkelerine yayıldığını biliyoruz. Bilimsel birçok literatüre göre tipik bir Akdeniz bitkisi olan zeytin ağacının anavatanın Anadolu’nun Mardin, Kahramanmaraş ve Hatay üçgeni olduğuna inanılıyor. Komili olarak yakında zeytinyağının bu topraklarda kaç bin yıldır olduğunu arkeolojik bulgularla destekleyerek, bilimsel olarak kanıtlamayı hedefliyoruz. Bilimsel literatüre girecek ve uluslararası arenada da çok değerli bir çalışma olan projemiz çok kıymetli akademisyenlerimizin gerçekleştirdiği çalışmalarla aralıksız sürüyor.

Bu yıl 25.’sini gerçekleştirdiğimiz hasadımızda lezzet ve sürdürülebilirlik kısmını Dilara Koçak ve Ömür Akkor anlatırken, değerli konuşmaları ile sanatçı dostlarımız Erkan Can ve Güven Kıraç yanımızdaydı. Şeflerimiz Danilo Zanna, Türev Uludağ, Umut Karakuş ve Burak Zafer Sırmaçekici bize ve projemize verdikleri destekle bizimleydi. Ayrıca bu yıl hasatta Anıt Ağaç projemizden hocalarımız ve tabii zeytinyağı kültünün bu topraklardaki geçmişini ararken yanımızda olan arkeoloji biliminin önde gelen isimleri de bizi yalnız bırakmadı. Katılan tüm dostlara, zeytinyağı gönüllülerine hasada katıldıkları bize ve projemize verdikleri tüm destekler için teşekkür ediyorum.”