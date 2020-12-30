Ağustos ayında Beşiktaş JK ile adımları bağışa çeviren sağlık uygulaması Help Steps arasında imzalanan anlaşmanın tüm geliri Beşiktaş Futbol Akademisi’ne aktarılacak ve geleceğin kartallarının yetişmesinde harcanacak. Beşiktaş taraftarlarının yoğun ilgi gösterdiği bu anlaşmanın artarak devam eden gelirlerinin sadece BJK Futbol Akademisi’ne yönlendirilmesiyle geleceğin Beşiktaş ve Milli Takım sporcularına daha fazla kaynak aktarılacak…

Beşiktaş JK Başkanı Ahmet Nur Çebi, imzalamış oldukları anlaşmanın gelirini altyapıdaki oyuncuların ihtiyaçlarını karşılamak, onlara yeni tesisler inşa etmek için harcama kararı aldıklarını söyledi. Beşiktaş taraftarlarının sağlıklı bir yaşam ve güzel bir gelecek için yürümelerini ve Help Steps ile adımlarından oluşacak gelirin Beşiktaş Futbol Akademisi’ne yönlendirilmesini istedi. Beşiktaş’ın ilklerin kulübü olduğunu söyleyen Beşiktaş JK Başkanı Ahmet Nur Çebi, “Taraftarlarımızın bir ilke daha imza atmalarını ve Akademi’nin yeni tesislerini büyük Beşiktaş taraftarının adım adım yürüyerek yapmasını istiyorum” dedi.

‘Geleceğin milli yıldızları yetişecek’ *

Help Steps Proje Yöneticisi Gözde Venedik ise şunları söyledi:

“Beşiktaş Jimnastik Kulübü (BJK) ile yaptığımız adımları desteğe dönüştüren anlaşma, beklentilerimizin üzerinde ilgi gördü. Artık taraftarların attığı her adım, geleceğin Beşiktaş ve Milli Takım sporcularına kaynak sağlayacak. Taraftarlar daha sağlıklı yaşarken kulüplerini ve genç sporcuları da desteklemiş olacak. Bu vizyonları nedeniyle BJK Başkanı Sayın Ahmet Nur Çebi ve Futbol Akademisi’nden Sorumlu Yönetici Sayın Fırat Fidan’a teşekkürlerimizi sunuyoruz. En kısa sürede genç sporcuların daha iyi şartlarda çalışabileceği tesisleri hep birlikte adım adım hayata geçireceğiz. Birlikten güç doğacağına inanıyor ve Beşiktaş taraftarlarını dünyanın neresinde olursa olsun takımlarını desteklemeye davet ediyoruz.”