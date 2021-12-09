Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın görevinden istifa etti. AA’nın haberine göre Sergen Yalçın, istifa kararını yönetim kuruluna sundu.

Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki Beşiktaş Yönetim Kurulu, teknik direktör Sergen Yalçın’ın istifasını kabul etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, “29 Ocak 2020 tarihinden bu güne profesyonel futbol takımımızın teknik direktörlüğü görevini yapan, Sayın Sergen Yalçın ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz.” ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, “Görev süresince profesyonel futbol takımımızla Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşayan hocamız Sergen Yalçın’a çalışmalarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz.” ifadelerine yer verildi.