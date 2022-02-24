Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan güvenlik zirvesi sona erdi. Zirvede Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırısının uluslararası hukuku ihlal ettiği ve kabul edilemez olduğu ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki güvenlik zirvesi sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde, Rusya’nın Ukrayna’ya askeri müdahalesinin ele alındığı zirve, 1 saat 50 dakika sürdü.

Zirveye, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın katıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kazakistan’da bulunması nedeniyle zirveye katılmadı.

“Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırısı kabul edilemez”

Zirvede Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırısının uluslararası hukuku ihlal ettiği ve kabul edilemez olduğu ifade edildi. Türkiye’nin, Ukrayna’nın siyasi birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteğini sürdüreceği vurgulandı.