Dünya beyaz eşya üretiminin yüzde 7’sini gerçekleştiren Türkiye’deki beyaz eşya üreticileri yatırım atağına kalkıyor. 2021 yılında 366 milyon dolarlık yatırım yapan sektör, 2022’de 480 milyon dolarlık yatırım hedefi koydu. Bu yatırımların içinde ilave üretim tesisleri, kapasite artışları, makine parklarının yenilenmesi ve enerji verimliliği gibi farklı başlıklar olacak.

Pandemi gölgesinde geçen 2021, beyaz eşya sektörü için iyi bir yıl oldu. Sektör 2021 yılında 34.4 milyon üretim yaptı. 26 milyon beyaz eşya ihraç edildi. Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TURKBESD) Başkanı Can Dinçer, “2021’deki başarının en önemli nedeni, global tedarik zincirinde yaşanan sorunları aşabildik. Lojistik operasyonlarımız devam etti ve mağazalarımız müşterilere kesintisiz hizmet sunmaya devam etti” dedi.

İHRACAT YAPANLARA KESİNTİ OLMAMALI

Doğalgaz kesintileri nedeniyle malzeme, hizmet temini, kritik termini olan ürünlerin temininde sıkıntı yaşanabileceğine dikkat çeken TÜRKBESD Başkan Yardımcısı Fatih Özkadı, bu durumun ihracat kaybına neden olabileceğine dikkat çekti. Hammadde, navlun, çelik gibi değişkenlerin zaten ihracattaki rekabeti olumsuz etkilediğine dikkat çeken Özkadı, “Bu kesintiler üretim maliyetlerinde ciddi risk oluşturacak. İhracat yapanların doğalgaz kısıntılarından muaf tutulması gerektiğini düşünüyoruz” dedi.