CNBC’nin Biden danışmanlarına dayandırdığı haberine göre, ABD Başkanı Joe Biden’ın yönetimindeki yetkililer Elon Musk’ın Twitter’ı satın almasını yakından izliyor.

Haberde, “Biden’ın ekibinden bazı isimler Tesla CEO’sunun Trump ve Twitter’dan yasaklanan diğer Cumhuriyetçilerin platforma geri dönmesine izin vereceğinden giderek daha fazla endişe duyuyor” denildi.

Haberde özetle şu iddialar var:

Beyaz Saray yetkilileri ve Demokrat stratejistler, Elon Musk’ın Twitter’ı ele geçirmesinin 2024 cumhurbaşkanlığı seçimlerini nasıl etkileyeceği konusunda endişeleniyorlar

Biden’ın yakın çevresinden isimler ve parti stratejistleri, Musk’ın liderliğinde ve 2024 cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde Twitter’da yanlış bilgilerin artacağından endişe duyuyorlar ve bu da Biden’ı eski cumhurbaşkanıyla rövanşta karşı karşıya getirebilir. Bir kaynağa göre eski Başkan Barack Obama , Musk’ın Twitter’ı satın almasının Trump’ın platforma geri dönmesine yol açabileceğinden endişe duyan Biden müttefiki isimler arasında.

Bir kaynağa göre eski , Musk’ın Twitter’ı satın almasının Trump’ın platforma geri dönmesine yol açabileceğinden endişe duyan Biden müttefiki isimler arasında. Demokrat stratejist Mary Anne Marsh, CNBC’ye verdiği demeçte, “ Şimdi, Trump 2022 ve 2024′te gücü yeniden kazanmak için çok daha fazla zarar vermek için Twitter’ı kullanacak, Elon Musk ise onu durdurmak için her şeyi yapacağına dair hiçbir belirti vermedi” dedi.

dedi. Partiye yakın bir stratejist ise Demokratlar için “bu iyi değil” dedi.

dedi. Beyaz Saray basın sekreteri Jen Psaki, Musk’ın anlaşması hakkında soru sorulduğunda yorum yapmayı reddetti.

Ancak Biden, Pazartesi günü düzenlediği bir brifingde “Uzun süredir Twitter ve diğer sosyal medya platformlarının dezenformasyonu yayma gücüyle ilgili endişelerinden bahsettiğini” söyledi ve sorumlu tutulmaları gerektiğini de sözlerine ekledi.

Twitter, 88 milyondan fazla takipçisi olan Trump’ı Capitol Hill baskınından sonra yasaklamıştı. Kıdemli stratejist Roger Stone, Trump yanlısı avukatlar Lin Wood ve Sidney Powell ve eski ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn de dahil olmak üzere Trump’ın müttefikleri de yasaklı.

Trump, Musk satın alma işlemini tamamlarsa Twitter’a tekrar katılmayacağını söyledi, ancak ona yakın insanlar, eski başkanın hesabının yine de geri alınması için harekete geçmesini beklediklerini söylüyor.

‘GERİ DÖNMEYE KARŞI KOYAMAZ’

Trump yönetiminde çalışan Alyssa Farah, bir tweet’te Trump’ın Twitter’a geri dönmeye karşı koyamayacağına inandığını söyledi. “Konuşma özgürlüğü açısından, onu Twitter’dan nasıl uzak tuttuğunuzu anlamıyorum ” dedi.

” dedi. Trump, kendi sosyal medya girişimi Truth Social’ı kurdu, ancak pek çok sorunla karşılaşıyor.

MUSK, TRUMP VE BIDEN