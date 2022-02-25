ABD Başkanı Joe Biden ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy Cuma günü yaptırımlar ve savunma yardımı hakkında konuştular. CNN’in haberine göre Beyaz Saray, toplantının 11:52 ile 12:32 arasında gerçekleştiğini doğruladı.

Ukrayna Devlet Başkanı, resmi Twitter hesabı üzerinden toplantının detaylarını paylaştı ve Rusya’ya yaptırımların kuvvetlendirilmesi, ülkesine somut savunma yardımı ve bir savaş karşıtı koalisyon konularını Biden’la ele aldıklarını aktardı.

Zelenskiy, Twitter’dan yaptığı açıklamada, ülkesine sağlam desteği için ABD’ye minnettar olduğunu ifade etti.

Görüşme, halen Kiev’de bulunan Zelenskiy’nin bir gün önce Ukrayna’nın yalnız bırakıldığını söylediği bir konuşmanın ardından geldi.

Zelenskiy, “Ülkemizin savunmasında yalnız bırakıldık. Kim bizimle savaşmaya hazır? Bunları görmüyorum. Kim Ukrayna’ya NATO’ya katılma garantisi vermeye hazır? Herkes korkuyor” demişti.