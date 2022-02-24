ABD Başkanı Joe Biden, aralarında ülkenin en büyük ikinci bankası VTB’nin de bulunduğu 4 büyük Rus bankasına yaptırım getireceklerini duyurdu.

Biden, Rusya lideri Putin’in 175 bin asker ve askeri teçhizatı Ukrayna sınırlarına taşıdığını, kan stoku yaptığını ve sahra hastaneleri inşa ettiğini söyledi ve “Bu size baştan beri niyetlerini anlatıyor” dedi. Biden, “Rus ordusu Ukrayna’ya acımasız bir saldırı başlattı” ifadelerini kulland, bunun aylardır planlanmış önceden planlanmış bir saldırı olduğunu söyledi.

PUTİN SAVAŞI SEÇTİ, SONUÇLARINA KATLANACAK

ABD Başkanı Biden, Putin’in savaşı seçtiğini ve sonuçlarına katlanacağını belirterek Rusya’ya yönelik yeni ekonomik yaptırımlar uygulayacaklarını açıkladı.

Biden, aralarında ülkenin en büyük ikinci bankası VTB’nin de bulunduğu 4 büyük Rus bankasına yaptırım getireceklerini duyurdu.

Biden, NATO üyelerine güvence vermek için Avrupa’daki bazı kuvvetleri Baltık ülkelerine kaydırdıklarını ve Almanya başta olmak üzere Avrupa’ya ek asker göndereceklerini açıkladı.

Biden şu mesajları verdi:

Biden, dünyanın en büyük ekonomilerinden G7 liderleriyle, Rusya’nın dolar, euro, pound ve yen cinsinden iş yapma kabiliyetini toplu olarak sınırlandıracakları konusunda anlaştığını söyledi.

“21. yüzyılda yüksek teknoloji ve ekonominin bir parçası olmasını engellemek için çalışacağız. Ruble tarihinin en düşük seviyesini gördü, Rusya Borsası çakıldı. Bu çerçevede Rus bankalarına yaptırımda bulunuyoruz”

“Amerika’daki Rus bankalarının varlıkları dondurulacaktır. Rusya’nın, ikinci büyük bankası dâhil, 250 milyar dolar varlığı bulunmakta.

“Rus elitlerinin, oligarkların listesine, aile üyelerinin listesine yenilerini ekledik. Yaptırımlara onlar da tabi olacak. Bunlar, Kremlin’in politikalarından kişisel olarak kazanç sağlayan insanlar ve acıyı paylaşmaları gerekiyor”

ABD başkanı, ABD’nin Rusya’nın ordusunu finanse etme ve büyütme yeteneğini durduracağını söyledi.

Biden, “Şimdi birlikte bir trilyon dolarlık varlığa sahip Rus bankalarına yaptırım uyguladık” diyor.

“Ülkenin bankacılık varlıklarının üçte birine sahip olan Rusya’nın en büyük bankalarından birini kapattık.”

DEVAM EDECEK