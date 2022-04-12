ABD Başkanı Joe Biden’ın artan benzin fiyatlarını kontrol altına almak amacıyla yaz aylarında yüzde 15 etanol karışımlı benzinin satışına izin vereceği bildirildi. Açıklamada “E15” adı verilen benzinin bu yaz aylarında satışına izin verileceği kaydedildi. Peki, E15 yakıtı nedir? İşte açıklama ve detaylar:

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, Biden’ın benzin fiyatlarını düşürmek için “elinden gelen her şeyi yapmaya kararlı olduğu” aktarıldı.

Açıklamada, Biden yönetiminin yerli biyoyakıtların gelişimini teşvik etme stratejisinin kısa vadede Amerikalıların uygun fiyatlı yakıt seçeneklerini genişletmek ve fosil yakıtlara olan bağımlılığı azaltarak uzun vadede enerji bağımsızlığı sağlamak için kritik öneme sahip olduğu vurgulandı. Biden’ın yakıt arzını artırarak benzin fiyatlarını düşürme hedefine ulaşmak için yeni adımlar attığı belirtilen açıklamada, yüzde 15 etanol karışımı kullanan ve “E15” adı verilen benzinin bu yaz aylarında satışına izin verileceği kaydedildi.

Açıklamada, E15’in yaz aylarında kullanıma sunulması için Çevre Koruma Ajansının (EPA) haziran başında ulusal bir acil durum muafiyeti yayınlamayı planladığı aktarıldı.

ABD yönetiminin yüksek etanollü benzin satışına izin verme kararı, ülkede enflasyonun martta 41 yılın zirvesine çıkmasının ardından geldi. ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) martta aylık yüzde 1,2 artarken, yıllık yüzde 8,5 ile Aralık 1981’den bu yana kaydedilen en büyük artışı gösterdi.

Söz konusu dönemde benzin, barınma ve gıda endekslerindeki artışlar tüketici fiyatlarındaki yükselişte etkili oldu. Enerji kaleminde yer alan benzin fiyatları, martta aylık yüzde 18,3 artarken, yıllık yüzde 48 yükseldi.

Biden, benzin fiyatlarını düşürmek için mart ayında da ülkenin stratejik petrol rezervinden 6 ay içinde günde 1 milyon varil petrolün piyasaya sürülmesine izin verdiğini duyurmuştu.

E15 BENZİNİ NEDİR?

ABD’de kullanılan çoğu benzinin yüzde 10’a kadar etanol ile karıştırıldığı belirtiliyor. Yakıtta daha fazla etanolün sıcak havada duman oluşumuna daha fazla yol açabileceği endişeleriyle E15’in yaz mevsiminde kullanılmasına izin verilmediği kaydediliyor.

Biden’ın kararı sonrası CNN E15 benzinini uzmanlara sordu. Peki, E15 benzini nedir? Haberdeki yorumlar şöyle: E15, normal benzin ve daha az miktarda etanolün bir karışımıdır, genel olarak ABD’de mısırdan yapılan bitki bazlı bir yakıttır. Adındaki “15”, %15 etanol içerdiği anlamına gelir.

Biden kararın fiyatları düşürebileceğini düşünüyor. Ancak yazın yakıt tanklarında daha fazla etanol olması, özellikle solunum yolu hastalığı olan kişiler için bir sağlık riski olan daha fazla duman anlamına gelebilir.

HANGİ ARAÇLARDA KULLANILABİLİR?

CNN’nin analizine göre E15, ABD’de 2001 veya sonrasında üretilen çoğu otomobil için güvenli. Bununla birlikte, bazı otomobil üreticileri, belirli modellerde kullanılmamasını tavsiye ediyor. Bu nedenle araç sahiplerine, aracın garantisinin geçersiz kılınabileceği riski nedeniyle kullanım kılavuzuna bakmaları öneriliyor. E15 benzini onaylanmayan bir arabada çalıştırmak motor sorunlarına neden olabilir. ABD Enerji Bakanlığı’na göre E15’i kullanamayan diğer araçlar motosikletler, ağır hizmet araçları, tekneler, kar motosikletleri, elektrikli testereler ve benzinli çim biçme makineleri ve 2001’den önce yapılmış bir binek araçlar.

E15 NE KADAR TASARRUF SAĞLAYACAK?

Biden yönetimi fiyatların ortalama olarak yaklaşık 10 sent daha ucuz olacağını tahmin ediyor. GasBuddy’nin petrol analizi başkanı Patrick De Haan büyük araçlar için tasarrufun 2$ veya 3$ civarında olabileceği görüşünde.

ABD’de 2009 tarihli bir araştırmaya göre, E15 standart E10 benzininden biraz daha az enerji içerir.

CNN’in analizinde E15 neden yazın yasaklanır sorusu içinse şu yanıt yer alıyor: E15, “karbon nötr” olarak kabul edilen biyoyakıt içerdiği ve %100 benzinden daha temiz yaktığı için benzinin daha temiz bir şeklidir. Ancak onu kullanmak aslında daha fazla yer seviyesinde hava kirliliği yaratır. Etanol esasen alkoldür – ve alkol daha hızlı buharlaştığından, benzine daha fazla etanol koymak, yakıtın daha hızlı buharlaşması anlamına gelir. Bu nedenle, benzin etanol ile karıştırıldığında ortaya çıkan yakıt daha uçucu hale gelir, daha kolay buharlaşır ve buharlaşan parçacıklar güneş ışığı ile reaksiyona girerek tehlikeli bir hava kirliliği formu olan duman oluşturur.

Bu nedenle EPA, E15’e yaz mevsimi yasağı uyguladı.