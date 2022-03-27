ABD Başkanı Joe Biden’ın, Cumartesi günü Polonya’nın başkenti Varşova’da yaptığı konuşmalardaki sözleri bugün dünya medyası tarafından yoğun şekilde tartışılıyor. Biden önce Rusya lideri Putin için ‘kasap’ ifadesini kullandı. Daha sonra ise “Tanrı aşkına bu adam iktidarda kalamaz” dedi. Özellikle ikinci cümle hakkında bugün dünya basınında çok sayıda analiz var.

CNN: TESADÜF GÖRÜNMÜYOR

CNN’nin haberinde Biden ile Putin arasındaki rekabetin Avrupa ziyaretinin dramatik son gününde daha da tırmandığı yorumu yapıldı. CNN’deki analize göre Rusya’nın Ukrayna’nın Lviv kenti yakınında bulunan yakıt deposunun 2 güdümlü füzeyle vurması tesadüf olmayabilir. Ukrayna’nın batısında bulunan Lviv bugüne kadar savaşı nispeten daha az yaşamış bir şehir. Haberde şu yorum yapıldı:

“…Başkan Joe Biden’ın kendisini “kasap” ilan etmesiyle neredeyse aynı anda , Vladimir Putin’in füzeleri Ukrayna’nın Lviv kentine düşmeye başladı. Hedef pek tesadüfi görünmüyordu. Biden 250 mil uzaktaydı ve Polonya’nın ulusal stadyumunda acı soğukta Ukraynalı mültecileri ziyaret ediyordu”

‘BEYAZ SARAY’DAN DÜZELTME

Biden’ın Putin için söylediği ikinci söz ise bugün daha çok tartışılıyor. Polonya’yı ziyaret eden Biden, başkent Varşova’da 2. Dünya Savaşı sırasında ağır hasar gören önemli simge yapılarından Kraliyet Kalesi’nin önünde konuşma yaptı. Rusya Devlet Başkanı Putin için “Tanrı aşkına, bu adam iktidarda kalmamalı.” diyen Biden, Rus halkına hitaben de Rusların “düşman” olmadığını kaydetti.

Bu açıklamadan hemen sonra Beyaz Saray, Biden’ın rejim değişikliği çağrısı yapmadığı yönünde açıklama yaptı. Fox News’e göre bir Beyaz Saray yetkilisi, “Başkan’ın amacı, Putin’in komşuları veya bölge üzerinde güç kullanmasına izin verilemeyeceğiydi. Putin’in Rusya’daki gücünü veya rejim değişikliğini tartışmıyordu” dedi .

ABD PUTİN’İ KÖŞESEYE SIKIŞTIRMAK İSTEMİYOR

BBC’nin Kuzey Amerika Muhabiri Anthony Zurcher şu analizi yapıyor:

ABD Başkanı Joe Biden, Cumartesi günü Polonya’nın başkenti Varşova’da yaptığı konuşmada Rus mevkidaşı Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında “Tanrı aşkına bu adam iktidarda kalamaz” dedi.

Bunu hemen Beyaz Saray izledi ve Biden’ın rejim değişikliği çağrısı yapmadığını, bunun yerine Putin’in komşuları üzerinde güç kullanmasına izin verilmemesi konusunda bir noktaya değindiğini söyledi.

Endişe, bunun Putin üzerinde daha fazla baskı yaratacağı ve onu daha da huzursuz edeceği yönünde. Askeri olarak mücadele eden ve nükleer bir cephaneliği kontrol eden bir ülkenin başkanı olduğu düşünüldüğünde, Amerikalıların endişesi Putin’i köşeye sıkıştırmak istememeleri. Doğrudan rejim değişikliği çağrısı yapmak istikrarsızlığa neden olabilir ve öngörülemezliği artırabilir. Ve bu koşullarda isteyeceğiniz son şey, öngörülemezliktir.

BİR AÇIKLAMA DA BLİNKEN’DEN

Dışişleri Bakanı Antony Blinken Pazar günü İsrail’i ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, “Bence Başkan, Beyaz Saray dün gece, oldukça basit bir şekilde, Başkan Putin’in Ukrayna’ya veya başka birine karşı savaş açmaya sahip olamayacağını belirtti. Bildiğiniz ve defalarca söylediğimizi duyduğunuz gibi, Rusya’da veya başka bir yerde bu konuda bir rejim değişikliği stratejimiz yok. Bu durum da, her durumda olduğu gibi, söz konusu ülke halkına, Rus halkına kalmış” dedi.

ELEŞTİRİ VAR

Bazı dış politika uzmanları, Biden’ın yorumlarının gerilimi tırmandırabileceğini söylüyor. Biden’ın Rus mevkidaşı Vladimir Putin’in “iktidarda kalamayacağı” yönündeki yorumu, deneyimli ABD’li diplomat Richard Haass’a göre zor olan bir durumu daha zor ve tehlikeli hale getirmiş olabilir. Hass, “Putin bunu başından beri inandığı şeyin teyidi olarak görecek. Savaşın kapsamını ve süresini uzatma riski taşıyor” diyor.

POLONYA YORUMU

Polonya Dışişleri Bakanlığı’ndan sözcü Lukasz Jasina BBC’ye verdiği demeçte, “Dünyanın en güçlü ülkesinin cumhurbaşkanı Varşova’ya geldi ve Rus saldırganlığı hakkında çok açık konuştu” diyor.