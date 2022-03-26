ABD Başkanı Joe Biden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için “Tanrı aşkına, bu adam iktidarda kalmamalı.” ifadesini kullandı. Biden, bugün Putin için ‘kasap’ demişti.

Polonya’yı ziyaret eden Biden, başkent Varşova’da 2. Dünya Savaşı sırasında ağır hasar gören önemli simge yapılarından Kraliyet Kalesi’nin önünde konuşma yaptı.

Avrupa’nın kendisini Rus saldırganlığına karşı uzun bir mücadeleye hazırlaması gerektiğini vurgulayan Biden, Polonya doğumlu Papa 2. Jean Paul’ün sözlerine atıfta bulundu ve Polonya’nın eski Devlet Başkanı Lech Walesa’dan alıntı yaptı.

Putin’in Ukrayna’yı işgalinin “on yıllarca sürecek bir savaş” tehdidi oluşturduğunu vurgulayan Biden, “Bu savaşta uyanık olmamız gerekiyor. Bu savaş günler ya da aylar içinde kazanılmayacak. Uzun vadede bu mücadelede yer almak için şimdi taahhütte bulunmalıyız.” dedi.

RUS HALKINA SESLENDİ

Rusya Devlet Başkanı Putin için “Tanrı aşkına, bu adam iktidarda kalmamalı.” diyen Biden, Rus halkına hitaben de Rusların “düşman” olmadığını kaydetti.

Biden, “Masum çocukların ve yaşlıların öldürülmesini hoş karşıladığınıza ya da hastanelere, okullara, doğumhanelere, Rus füzeleri ve bombalarıyla saldırılmasını kabul ettiğinize inanmayı reddediyorum.” ifadesini kullandı.

Joe Biden konuşmasında “Barbarlık, asla özgür olma arzusuna galip gelmeyecek. Ukrayna asla Rusya için bir zafer olmayacak.” diye konuştu.

PUTİN’E SESLENDİ

Biden ayrıca Putin’e sert bir uyarıda bulundu ve “NATO topraklarının bir santimine bile geçmeyi aklından bile geçirme.” dedi.

Ek: Biden, Varşova’daki Kraliyet Şatosu’nda yaptığı konuşmanın sonunda, “Tanrı aşkına, bu adam iktidarda kalamaz,” dedi. Bir Beyaz Saray yetkilisi ise, “Başkan’ın amacı, Putin’in komşuları veya bölge üzerinde güç kullanmasına izin verilemeyeceğiydi. Putin’in Rusya’daki gücünü veya rejim değişikliğini tartışmıyordu” dedi.