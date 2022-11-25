Uluslararası bir araştırma ekibi, 48 bin 500 yıllık virüsü yeniden canlandırdı. Peki, araştırma neler söylüyor?

Rusya topraklarının yaklaşık yüzde 65’i, yaz aylarında bile kalıcı olarak donmuş halde kalan permafrost olarak sınıflandırılıyor. Ancak, küresel ısınma nedeniyle sıcaklıklar arttıkça, zemin artık çözülmeye başlıyor ve binlerce yıldır donmuş olan hayvanları ve nesneler dışarı çıkabiliyor. Bilim insanları da böyle bir durumda binlerce yıl öncesinde toprak altında donmuş virüslerin yeniden canlanıp canlanmayacağı üzerine kafa yoruyor. Çünkü, örneğin çok eski yıllardan kalan hayvanların hayattayken taşımış olabilecekleri hastalıklar çözülebilir ve ev sahiplerinin aksine hayatta kalabilir. Bu nedenle bilim insanları bu konuda araştırma yapıyor.

Son araştırmada da yer alan Profesör Claverie geçen yıl ‘derin permafrost’tan bakterileri canlanabileceği konusunda uyarmış ve hatta permafrosttan çözüldüğünde amiplere saldırmaya ve öldürmeye başlayan böyle bir virüsü – pithovirüs – keşfetmiş. Deneyden yaklaşık 30.000 yıl önce donmuş olan pithovirüs insanlar için zararsızken, Profesör Claverie bunun uzun süre donmuş virüslerin ‘uyanabileceğini’ ve konakçıları yeniden enfekte etmeye başladığını gösterdiğini söyledi.

YENİ ARAŞTIRMA NE SÖYLÜYOR?

Bilim insanları son olarak Sibirya permafrostunda 48 bin 500 yıl boyunca donmuş halde kalan eski bir virüsün şimdiye kadar canlanan en eski virüs olduğunu söylüyor.

Ekip, son çalışmasında toplam yedi eski virüsle çalıştı. En küçüğü 27.000 yıldır; Pandoravirus yedoma adı verilen en yaşlısı ise 48.500 yıldır donmuş durumdaydı.