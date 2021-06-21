Bilkent CYBERPARK, bilişim alanında düzenlemiş olduğu ikinci sanal ticaret heyetini 7-11 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştirdi.

“Kanada Sanal Ticaret Heyeti”ni Kanada’daki iş partneri Oppsense Inc. ile gerçekleştiren CYBERPARK; katılımcı firmaları Kanada’da yer alan potansiyel müşterileri ve stratejik iş ortakları ile bir araya getirdi.

7 Haziran 2021 Pazartesi günü Toronto Ticaret Ataşesi Mehmet Ekizoğlu ve Kanada-Türkiye İş Konseyi Yöneticisi Mike Ward’ın açılış konuşmaları ve NU Professional Corporation Genel Müdürü Nilgün Uzunhasanoğlu’nun “Kanada’da Şirket Kurulumu” ile ilgili bilgilendirmesi ile başlayan toplantı, birebir online görüşmeler ile devam etti.

5 gün süren heyette, Bilkent CYBERPARK’ta yer alan ArkSigner, BilgeAdam, Bilişim A.Ş., BK Mobile, Datateam, Infinia, Oplog ve Simsoft firmaları; 21 Kanada firması ile ürünlerini ve süreçlerini tanıtarak potansiyel iş birlikleri gerçekleştirmek üzere bir araya geldi.

Gerçekleştirmiş olduğu ikinci sanal ticaret heyeti ile sınırları ortadan kaldıran ve ekosistemde büyük bir adım atan Bilkent CYBERPARK; ilerleyen dönemlerde de gerçekleştirecek olduğu yeni ticaret heyetleri ve hızlandırıcı programlar ile girişimcilerin uluslararasılaşma hedeflerine destek olmayı hedefliyor.