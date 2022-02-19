Bill Gates’e göre bir pandemi daha yaşanması riski var. Almanya’da düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı’nda konuşan Gates, dünyanın Kovid-19’u ağır atlatma riskinin “büyük ölçüde azaldığını” ancak yeni bir pandeminin neredeyse kaçınılmaz olduğunu söyledi. Gates, potansiyel yeni bir pandeminin büyük olasılıkla farklı bir patojenden kaynaklanacağını söyledi. Gates, tıp teknolojisindeki ilerlemelerin aşı üretim sürelerini altı aya indirebileceğini de sözlerine ekledi.

Ünlü teknoloji milyarderi Gates dünya nüfusunun büyük bölümünün “bir miktar bağışıklık kazanmasıyla” ağır hastalık tehlikesinin epey azaldığını savundu.

Microsoft’un kurucusuna göre bunun arkasındaki sebep aşılar değil virüsün kendisi. Gates, “Ne yazık ki virüsün kendisi, özellikle de Omicron adlı varyant, bir tür aşı oldu. Virüs, dünya nüfusuna ulaşma konusunda bizim aşılarla yaptığımızdan daha iyi bir iş çıkardı” diyor.

66 yaşındaki Gates ayrıca gelebilecek yeni pandeminin muhtemel koronavirüs ailesinin farklı bir patojenden kaynaklanacağını öne sürdü ve “Bir salgın daha yaşayacağız. Bir dahaki sefere farklı bir patojen olacak” dedi.

Gates, ileride aşı geliştirmek için daha hızlı hareket edilmesi gerektiğini ifade etti ve “Bir dahaki sefere bunu iki yılda değil, 6 ay gibi bir sürede yapmaya çalışmalıyız. Gelecek pandemiye hazır olmanın maliyeti o kadar da fazla değil. İklim değişikliği gibi değil” diye konuştu.

Gates, dünyanın gelecekte aşıları geliştirmek ve dağıtmak için daha hızlı hareket etmesi gerektiğini de sözlerine ekledi ve hükümetleri şimdiden yatırım yapmaya çağırdı.

Gates, haberci RNA (mRNA) teknolojisi de dahil olmak üzere standartlaştırılmış platformların bunu mümkün kılacağını sözlerine ekledi.