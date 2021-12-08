Bill Gates, Omicron varyantına rağmen COVID-19 pandemisinin ‘akut evresinin’ 2022’de biteceğini düşünüyor. Bill Gates daha önce de 2022 ortası ve sonuna doğru dünyanın daha normale döneceği konusunda görüşünde paylaşmıştı.

Gates’e göre 2021, pandemi konusunda umduğu kadar iyileşme getirmedi. Bill Gates, bloğunda yazdığı yazıda özellikle Delta varyantının ve aşılama konusundaki sıkıntıların bu konudaki ilerlemeyi yavaşlattığı görüşünde ve “İnsanları aşıyı yaptırmaya ve maske kullanmaya devam etmeye ikna etmenin ne kadar zor olacağını hafife aldım” diyor.

Ancak Microsoft’un kurucu ortağı Omicron varyantına rağmen 2022 konusunda iyimser. Gates, “Pandeminin akut aşamasının 2022’de bir süre sonra sona ereceğini düşünüyorum” dedi. Gates, dünyanın pandeminin olabilecek tüm değişkenlikleriyle mücadele etmeye hazır olduğu görüşünde.

Gates, aşılar ve antiviral ilaçlardaki gelişmelerle birlikte yeni varyantları tespit etme hızının, onu COVID-19’un 2022’de endemik bir hastalık haline geleceği konusunda umutlu hale getirdiğini belirtiyor. Gates, “Gerekirse güncel aşılar oluşturmak için çok daha iyi bir konumdayız” diye ekledi.

Gates, “Topluluklar ara sıra salgınlar görmeye devam edecek, ancak çoğu vakayı halledebilecek yeni ilaçlar mevcut olacak ve hastaneler gerisini halledebilecek” diyor.