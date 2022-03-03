BİM’in 2021’de net kârı bir önceki yıla göre yüzde 12 artarak 2. milyar liraya ulaştı. Cirosu ise yüzde 17 artarak 70.5 milyar lira oldu.

BİM 2021 yılı mali sonuçlarını açıkladı. Firmanın KAP’a yaptığı bildirime göre 2021 yılında net kârı bir önceki yıla göre yüzde 12 artarak 2 milyar 932 milyon liraya çıktı.

Firmanın yıl geneli cirosu da 2020’ye oranla yüzde 27 artarak 70 milyar 527 milyon lira oldu.

MAĞAZA SAYISI 10 BİNİ AŞTI

Faaliyet raporunda yer alan bilgilere göre BİM 2021 yılı için belirlenen 1.75 milyar TL’lik yatırım hedefinin üzerine çıkarak 2.2 milyar TL yatırım gerçekleştirdi. Geçen yıl binin üzerinde yeni mağaza açan firmanın mağaza sayısı da 10 bin 489’a ulaştı. Bu mağazaların 300’ü Mısır, 578 tanesi ise Fas’ta bulunuyor. BİM’in çalışan sayısı 2021 sonu itibarıyla 70 bin 197’ye ulaştı.

Firma 2022’de satışlarını yüzde 55, istihdamını ise 8 bin artırmayı beklediğini bildirdi.