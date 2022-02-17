BİM, Rekabet Kurumu tarafından verilen cezayı yüzde 25 erken ödeme indiriminden faydalanarak yaklaşık 718,6 milyon TL olarak 17 Şubat tarihinde ödediğini duyurdu.

BİM’den KAP’a yapılan açıklama şöyle:

30 Ekim 2021 tarihli KAP açıklamamızda Rekabet Kurumu tarafından Şirketimizin de dahil olduğu beş zincir market ve bir tedarikçi şirkete idari para cezası verildiği duyurulmuştu. Şirketimize iletilen para cezası, %25 erken ödeme indiriminden faydalanılarak 718.596.896 TL olarak 17 Şubat 2022 tarihinde ödenmiştir. Şirketin sermaye piyasası mevzuatına göre düzenlenecek olan 31.12.2021 tarihli mali tablolarında ilgili para cezası tutarında karşılık ayrılacaktır. Cezanın ödenmesi veya Şirket mali tablolarına yansıtılması cezaya konu suçlamaların kabul edildiği anlamına gelmemekte olup, cezanın iptaline ilişkin ilgili mahkemede yasal süre içinde dava açılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.