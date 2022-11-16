Binance’in CEO’su Changpeng Zhao, kripto piyasasının FTX’in çöküşü ile yaşanan olaylardan olumsuz etkilenmesinin ardından, platformun bir ‘sektörel kurtarma fonu’ üzerinde çalıştığını duyurmuştu. Zhao, Binance’in son dönemde yaşanan olumsuz etkileri azaltma ve likidite sorunu yaşayan ama güçlü olan projelere yardım amaçlı bir fon oluşturduğunu belirtmişti.

Zhao’dan yeni açıklamalar var. Binance CEO’su sektörün “iyi olacağını” söyledi. Changpeng Zhao, kripto para biriminin “aşırı dayanıklılık gösterdiğini” savundu ve sektördeki son türbülansın uzun vadeli hasara neden olmasını beklemediğini söyledi.

Zhao, Abu Dabi Finans Haftası’nda CNBC’den Dan Murphy ile yaptığı röportajda, “Bugünün güçlü sektör oyuncularının kısa vadede zarar görebilecek iyi sektör oyuncularını korumasını istiyoruz. Bu, herkesi kurtarabileceğimiz anlamına gelmiyor. Bir proje birden fazla cephede yanlış yönetilirse, onlara zaten yardım edemeyiz” diye konuştu.

Zhao, kripto para biriminin “aşırı dayanıklılık gösterdiğini” söyledi ve sektördeki son türbülansın uzun vadeli hasara neden olmasını beklemediğini öne sürdü. Kurtarma fonunun boyutu için kesin bir rakam belirtmedi.

Zhao, “Kısa vadede çok fazla sancı var ama uzun vadede bu sektörü daha sağlıklı hale getirmek için gösterdiğimiz çabaları hızlandırıyor” dedi.

Zhao, Pazartesi günü, Binance’in geçen hafta “para çekme işlemlerinde hafif bir artış” gördüğünü söyledi, ancak bunun piyasadaki diğer düşüşlerle uyumlu olduğunu söyledi.

Zhao, “Fiyatlar düştüğünde, para çekme işlemlerinde bir artış görüyoruz. Bu oldukça normal” diye konuştu.

Düzenlemeler yardımcı olacak, ancak her şeyi düzeltmeyecekler

Zhao, düzenleme eksikliğiyle tanınan sektörde “en iyi uygulamaları oluşturabilecek” bir organizasyon oluşturmak istediğini söyledi. Zhao, “Yönetmeliklerin bu endüstri için uyarlanması gerekiyor. Yönetmelik tüm bunları düzeltmez, azaltır” diye konuştu.

CEO’ya göre, geleneksel finansın “şeffaflık” ve “denetim” yönleri kripto endüstrisine fayda sağlayabilir, ancak yapılması gereken “ince ama çok önemli” farklılıklar var ve “Pek çok düzenleyici daha çok geleneksel bir zihniyete sahip, kripto zihniyetine sahip olmaları gerekiyor” dedi.