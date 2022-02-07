Binance Türkiye, kripto para yatırımcılarını yeni bir dolandırıcılık konusunda uyardı. Söz konusu Phishing (Oltalama) yöntemi SMS üzerinden gerçekleşiyor. SMS’le gelen link tıklanırsa kişilerin kimlik bilgilerini toplamak için bir kimlik avı sitesine yönlendiriyor.

Binance Türkiye’nin twitter hesabından paylaşılan mesajda “Dolandırıcılara karşı dikkatli olun. Aşağıdaki görseldeki dolandırıcılar, “çekim iptali” için SMS’le paylaştıkları bir linkten giriş bilgilerinizi topluyorlar. HİÇBİR SMS linkine tıklamayın! Binance size SMS ile bağlantı göndermez” denildi.