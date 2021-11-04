Kripto para borsası Binance, Squid Game dizisinin adını kullanan kripto para ile 3 milyon dolarlık vurgun yapan dolandırıcıların izini sürüyor. Binance’in bir ‘istihbarat ekibi’ kurduğu açıklandı.

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan Binance, Netflix’te yayınlanan Güney Kore dizisi Squid Game’in adını kullanan SQUID isimli kripto parayla yatırımcıları kandırıp yaklaşık 3 milyon dolarla ortadan kaybolan dolandırıcıların peşine düştü. Binance’in, dolandırıcıları bulup adalete teslim etme kararı aldığı açıklandı.

Gazete Duvar’ın haberine göre, Binance’in SQUID’i geliştiren kişiler hakkında bilgi edinmek ve kripto paranın izini sürmek için bir istihbarat ekibi kurduğu belirtiliyor. Kurumun bir sözcüsü de, bu tür dolandırıcılıkların son dönemde kripto eko sisteminde çok yaygın hale geldiği konusunda uyarıda bulunarak, kaybolan paranın izini sürmeye ve dolandırıcıların bulunması için yetkililere ellerinde geldiğince çok ipucu vermeye çalıştıklarını söyledi.

‘KİMLİKLERİNİ TORNADO CASH SAYESİNDE GİZLEDİLER’

Sözcü, “Binance, bu parayı geliştirenlerle bağlantılı hesapları kara listeye alıyor ve kötücül aktörleri belirlemek için blok ziciri analitiği kullanıyor” dedi. Binance’den yapılan açıklamada, SQUID dolandırıcılarının kimliklerini gizlemek için Tornado Cash isimli ‘gizlilik çözümü’nü kullandığı, bu sayede işlemlerinin izinin sürülmesini zorlaştırdığı belirtildi.

SQUID BEŞ DAKİKADA NASIL BUHARLAŞTI?

Kendisini yatırımcıların online oyun oynayarak kripto para kazanıp attığı ‘oyna-kazan’ pazarında konumlandıran ve geçtiğimiz salı günü piyasaya sürülen SQUID’in değeri çok hızlı bir şekilde tırmanmıştı. İlk gün sadece 1 cent’ten işlem gören SQUID, 72 saat içinde yüzde 44,100 artışla 4.42 dolara çıktı; bu süreçte dünyanın en büyük medya kuruluşları tarafından haberleri de yapıldı. 1 Kasım günüyse, üç buçuk saat içinde yüzde 7500 artışla 38 dolardan 2 bin 861 dolara kadar yükseldi. Ancak bu süreçte yatırımcıların paralarını çekmesine veya satmasına izin verilmezken, SQUID beş dakika içinde yüzde 99.99 düşüşle neredeyse sıfıra yaklaştı

SQUID’in geliştiricileri bu ani düşüşün ardından yaklaşık 3.38 milyon dolarla ortadan kayboldu. SQUID’in internet sitesi ve reklamının yapıldığı sosyal medya hesapları da kapatıldı. Projenin Telegram hesabından bozuk bir İngilizce’yle yapılan açıklamadaysa, paranın hacklenmeye çalıştığı iddia edilerek, “[hackerlarla] Mücadele etmekten yorulduk ve stres altındayız. Bu nedenle projeye devam etmek istemiyoruz” denildi. Twitter ise SQUID’in 57 bin takipçili hesabını ‘sıradışı faaliyet’ gerekçesiyle askıya aldı. (DIŞ HABERLER)