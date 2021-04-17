Biotrend Enerji’nin halka arz için talep toplama tarihleri 19-20-21 Nisan, hisse başı fiyat aralığı ise 16.5-18.00 TL TL olarak belirlendi. Halka arzdan beklenen gelir ise 750 milyon lira.

Bünyesinde Doğtaş Mobilya ve Kelebek Mobilya markalarını da bulunduran Doğanlar Yatırım Holding A.Ş.’nin enerji iştiraki Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izahname onayını aldı.

Halka Arz Fiyatı 16,50-18,00 TL aralığında belirlenecek

Biotrend halka arzında fiyat aralığı 16,50 TL-18,00 TL olarak belirlendi. Bu fiyat aralığı ile ek satışın gerçekleşmesi durumunda halka arz büyüklüğü 688-750 milyon TL olacak. Halka arz oranı ise ek satış dahil yüzde 27,8 olacak.

Halka arzın yüzde 80’i bireysel yatırımcılara tahsis edildi

Deniz Yatırım ve TSKB liderliğinde 38 kurumdan oluşan konsorsiyum tarafından gerçekleştirilecek halka arzın yüzde 80’i yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 20’si ise yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edildi.

Arz büyüklüğünün yüzde 45’i oranında ‘Günlük Alım Emri’ uygulanacak

19-20-21 Nisan tarihlerinde talep toplanacak işlemde halka arz büyüklüğünün yüzde 45’ine karşılık gelen fon ile Günlük Alım Emri Taahhüdü gerçekleştirilecek. Buna göre 10 işlem günü süreyle, Deniz Yatırım aracılığı ile ek satış kullanılırsa 1.875.000 adet halka arz fiyatından ve günlük geçerli alım emri girilecek.

38 kurum talep toplayacak

Deniz Yatırım ve TSKB eş liderliğindeki konsorsiyumda şu aracı kurumlar yer alıyor: A1 Capital, Ahlatçı Yatırım, Alan Yatırım, Alnus Yatırım, Alternatif Yatırım, Anadolu Yatırım, Ata Yatırım, BGC Partners, Bizim Menkul, Dinamik Menkul, Garanti Yatırım, Gedik Yatırım, Global Menkul, Halk Yatırım, ICBC Turkey, İnfo Yatırım, ING Menkul, İntegral Yatırım, Investaz Yatırım, Marbaş Menkul, Meksa Yatırım, Metro Yatırım, Osmanlı Yatırım, Oyak Yatırım, Phillipcapital Menkul, Piramit Menkul, QNB Finans Yatırım, Strateji Menkul, Şeker Yatırım, Tacirler Yatırım, TEB Yatırım, Tera Yatırım, Ünlü Menkul, Vakıf Yatırım, Yatırım Finansman, Ziraat Yatırım.

11 ilde 17 tesisle atıkları elektriğe dönüştürüyor

2021 yılı içerisinde 11 ilde 17 tesisle atıkları elektriğe dönüştürmeyi, ekonomiye, istihdama ve çevre bilincine katma değer sağlamayı hedeflediklerini belirten Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan, Biotrend Enerji’nin 2020 yılı içerisinde ürettiği yıllık elektrik miktarının 300 milyon kWh olduğunu ve bu kapsamda yaklaşık yüzbinlerce hanenin elektrik ihtiyacını karşıladıklarını ifade etti. 2020 yılı sonu itibariyle, sahip olunan tesislerin toplam kurulu gücünün ise 55,8 MW seviyesinde gerçekleştiğini söyleyen Doğan, “Son 3 yıl içerisinde önemli büyüme kaydeden Biotrend Enerji’nin 2020 yılı itibariyle satış hasılatı 245,3 milyon TL ve faiz vergi amortisman öncesi karı ise 129,7 milyon TL olarak gerçekleşti” dedi.

Doğan, halka arz sürecinde önemli bir aşamanın daha geride bırakıldığının altını çizerken, tüm yatırımların gelecek nesillere daha temiz ve güzel bir dünya bırakmak için yapıldığını, halka arz çalışmalarının; büyüme hedeflerini sürdürmek, kurumsal yapıyı güçlendirmek, şeffaflık ve hesap verebilirlik düzeyini yükseltmek yönünde stratejik bir adım olduğunu da ifade etti.

“Biyokütle alanında borsadaki tek şirket olacak”

Deniz Yatırım Genel Müdürü Melih Akosman Biotrend’in hem ciro hem de karlılık yönüyle cazip büyüme hikayesine sahip olduğunu, halka arzı takiben sahip olduğu lisanslar çerçevesinde yatırımlarını devreye alarak büyüme ve karının ivmeleneceğini, yatırımcılar için güçlü bir yatırım hikayesi barındırdığını belirtti.

TSKB Genel Müdür Yardımcısı Hakan Aygen ise Biotrend’in biyogaz ve biyokütle alanındaki faaliyetlerinin sürdürülebilirlik ve kaynak verimliliği açısından son derece önemli olduğunu vurguladı. Biotrend’in biyokütle alanında borsadaki tek şirket olacağını belirterek, yüksek know how ve özel bir organizasyon gerektiren biyokütle sektönünün temsilcisi Biotrend’in halka arz sonrasında da başarılarının devam edeceğine inancını ifade etti.

HALKA ARZIN KÜNYESİ

Halka Arzın Yapısı

Halka arz öncesi sermaye 128 milyon TL

Sermaye artırımı 22 milyon TL

Halka arz sonrası sermaye 150 milyon TL

Halka Arz Satışa Sunulan Pay Adedi 41,7 Milyon Adet

Şirket Sermaye Artırımı : 22,0 Milyon Adet

Ortak Satışı : 14,7 Milyon Adet

Ek Ortak Satışı : 5,0 Milyon Adet

Birim pay fiyat aralığı 16,50 TL -18,00 TL

Halka Arz Büyüklüğü ek satış dahil 688-750 milyon TL

Halka açıklık oranı ek satış dahil %27,8

Halka Arz Tahsisatları

Yüzde 80 yurt içi bireysel yatırımcılar

Yüzde 20 yurt içi kurumsal yatırımcılar

Halka Arz Konsorsiyumu