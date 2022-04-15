Chelsea’nın satışında yeni bir gelişme yaşandı. Ricketts Ailesi, Chelsea’yi satın almak için teklif hazırlayanlar arasındaydı, ancak Mirror’ın haberine göre taraftar tepkisi üzerine nihai bir teklif vermekten vazgeçtiler.

Habere göre Ricketts ailesi, Chelsea’yi satın almak için son bir teklifte bulunmayacağını açıkladı ve üç teklif sahibi kaldı.

Beyzbol takımı Chicago Cubs’ın sahibi olan ABD’li Ricketts Ailesi ailesi, Premier Lig takımını satın almakla en çok ilgilenenler arasındaydı. Ancak habere göre ailenin 80 yaşındaki lideri Joe Ricketts’in İslamofobik e-postaları su yüzüne çıktı ve bu durum Chelsea taraftarlarının protestolarına yol açtı.

Ancak Guardian’ın haberine göre kaynaklar geri çekilmenin bu durumla ilgili olmadığını belirtti ve Ricketts ailesi, “her türlü nefreti mümkün olan en güçlü şekilde reddettiğini” söyledi. Habere göre kaynaklar, geri çekilmenin arkasında taraftar tepkisinin olmadığını ve kararın konsorsiyumun üç ortağının teklifin yapısı üzerinde anlaşamaması nedeniyle geldiğini belirtti.

Ailenin içinde bulunduğu konsorsiyumdan yapılan açıklamada, “Ricketts-Griffin-Gilbert Grubu, dikkatli bir değerlendirmeden sonra Chelsea FC için nihai teklif sunmamaya karar verdi. Satış sürecindeki olağandışı dinamikler göz önüne alındığında, belirli konuların ele alınamayacağı giderek daha açık hale geldi. Chelsea’ye ve taraftarlarına büyük bir hayranlığımız var ve yeni sahiplerine iyi şanslar diliyoruz”

KALAN ÜÇ TEKLİF

Chelsea için geride 3 aday var. MLB takımlarından LA Dodgers’ın ortak sahibi Todd Boehly tarafından yönetilen bir konsorsiyum; Philadelphia 76ers basketbol takımının sahipleri Josh Harris ve David Blitzer’in desteğini alan, Sir Martin Broughton ve Sebastian Coe tarafından yönetilen bir konsorsiyum; ve Boston Celtics’in ortak sahibi ve Atalanta hissedarı Steve Pagliuca’dan gelen bir teklif.

Teklifler, Roman Abramovich ve Chelsea’nin yönetim kurulu tarafından değerlendiriliyor. Satışta görevli Amerikan bankası Raine, tercih edilen teklif sahibini onay için Birleşik Krallık hükümetine götürecek.