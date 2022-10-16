ABD’de yapılan yeni bir ankete göre, kripto para birimine sahip olan veya satın almakla ilgilenen kişiler bazı kritik eyaletlerde seçim yarışını etkileyebilir.

Anket kripto odaklı PAC’a ait. GMI PAC’ın kıdemli danışmanı Bobby Kaple, “Kripto seçmenleriyle kripto konularında bağlantı kurabilmek, bu zorlu yarışlardan birini kazanmaya yetecek kilidi açabilir” görüşünde.

Business Insider’in aktardığı habere göre eylül ayında Arizona, Georgia, Nevada, Pensilvanya ve Wisconsin’in kritik eyaletlerinde ankete katılan muhtemel seçmenlerin neredeyse yarısı kripto para birimine sahip veya ona yatırım yapmayı düşünüyor. Neredeyse beşte birinin bir alt kümesi zaten kriptoya sahip.

Ankete katılanların %45’i Demokrat adaylara oy vereceklerini veya yakın olduklarını; %44’ü Cumhuriyetçilere oy vereceklerini veya yöneleceklerini söylüyor.

Kaple, 2020’de Başkan Joe Biden’ın Pennsylvania’da eski Başkan Donald Trump’ı 80.000 oyla mağlup ettiğini kaydetti, Kasım ayında, kripto sahibi 800.000’den fazla Pennsylvanialı’nın oy kullanması beklendiğini söyledi.

Ankete gören Demokratların yüzde 33’ü, Cumhuriyetçilerin %30’una kıyasla, kripto hakkında olumlu bir görüşe sahip olduklarını söyledi.

Business Insider’ın haberinde iki tarafın da seçmen gruplarını etkilemek için daha genç siyah ve Hispanic erkeklerle bağlantı kurduğu görüşünde.Kaple, “Bu iki grup çok daha yüksek oranlarda kriptoya sahipler, bu yüzden bu kripto meselelerinde onlarla bağlantı kurmak, destek kilidini açmanın ve bu zorlu yarışları kazanmanın anahtarı olabilir” görüşünde.

Ayrı bir Pew anketi ise yaklaşık beş Siyah, Hispanic veya Asyalı Amerikalıdan birinin kriptoya yatırım yaptığını söylüyor.