8 Nisan’daki duruşmada İflas Yasası kapsamında borcun gizlenmesi ve mülkün beyan edilmemesi dahil 4 suçlamada suçlu bulunan Becker’ın avukatı Jonathan Laidlaw, duruşmada cezanın ertelenmesini istedi. Laidlaw, 54 yaşındaki Becker’ın “mali sıkıntılar” içinde olduğunu kaydetti.

“Bu sanık, kelimenin tam anlamıyla her şeyini kaybetti. Mali işlerini yanlış idare etmesi ve aynı zamanda kuralları ihlal etmesinin bir sonucu olarak zaten çok ağır bir bedel ödedi.”

GELECEĞİ YOK

Laidlaw, Becker’ın kelimenin tam anlamıyla “hiçbir şeyinin olmadığını” savundu.

“Bu, trajediden başka bir şey değil. Bu, yalnızca gözden düşme değil, aynı zamanda en aleni aşağılanma. Çektiği ızdırabın boyutu, bu ülkede iflas eden başka bir kişinin yaşaması muhtemel olmayan bir ceza. Bir geleceği yok. Bu (finansal) işlemler, kariyerini, gelecekte bir gelir elde etme ihtimalini yok etti. İş bulamayacak ve eğer hayatta kalırsa başkalarının hayırlarına bel bağlamak zorunda olacak.”

“Pişmanlık göstermediniz”

Duruşmanın sonunda Becker’a 2,5 yıl hapis cezası verildi. Yargıç Deborah Taylor, Becker’ın önceki mahkumiyetine atıfta bulunarak, “Size verilen uyarıyı ve ertelenmiş cezanın size sunduğu şansı dikkate almadınız. Bu, önemli bir ağırlaştırıcı unsur.” dedi.

“Gözden düşme olarak tanımlanan şeyi dikkate aldığını” söyleyen Taylor, “İflasınız sonucunda kariyerinizi, itibarınızı ve tüm mal varlığınızı kaybettiniz. (Ancak) Pişmanlık göstermediniz, suçunuzu kabul etmediniz. Davaların bir parçası olarak aşağılandığınızı kabul etsem de hiçbir tevazu görmedim.” diye konuştu. Becker’ın, cezasının yarısı olan 15 ayı hapiste geçirmesi bekleniyor.

ALMANYA’DAKİ EVİNİ GİZLEMEKLE SUÇLANMIŞTI

Alman tenisçinin Haziran 2017’deki iflasından sonra iş hesabından eski eşi ile şu anda ayrı yaşadığı eşinin hesapları da dahil bazı hesaplara yüz binlerce sterlin gönderdiği belirlenmişti.

Becker, ayrıca Almanya’daki bir mülkü beyan etmemek ve 825 bin avroluk banka kredisi ile bir teknoloji firmasındaki hisselerini saklamaktan suçlu bulunmuştu.

8 Nisan’daki duruşmada diğer 20 suçlamadan beraat eden Becker, iddiaları reddederek varlıklarını güvence altına almakla görevli mütevelli heyetleriyle iş birliği yaptığını ve uzman tavsiyelerine göre hareket ettiğini savunmuştu.

İflasının 2013 yılında özel bankadan alınan 4,6 milyon avro kredi ve 2014’te de İngiliz iş adamından alınan yaklaşık 1,6 milyon dolarlık krediden kaynaklandığını belirten Becker, kariyeri sırasında elde ettiği 50 milyon dolarlık kazancın pahalı bir boşanma için yapılan ödemeler ve emeklilik sonrası borçlara gittiğini öne sürmüştü.

Becker hakkındaki kararın 29 Nisan’da açıklanacağı ve 7 yıla kadar hapis cezası verilebileceği belirtilmişti.