BlackBerry’nin internet sitesinden yapılan açıklamada, patent haklarının ABD firması Catapult IP Innovations Inc’e 600 milyon dolar karşılığında satıldığı duyuruldu.

Merkezi Kanada’nın Waterloo kentinde bulunan Blackberry’nin açıklamasında, satışına karar verilen patentlerin öncelikle mobil cihazlar, mesajlaşma ve kablosuz ağlarla ilgili olduğu belirtildi.

Açıklamada anlaşmanın, BlackBerry ürünlerinin, çözümlerinin veya hizmetlerinin kullanımını etkilemeyeceği vurgulandı.

Başlangıçta siber güvenlik şirketi olarak kurulmuştu