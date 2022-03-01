Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmasının ardından Almanya’da önemli politika değişiklikleri dikkat çekiyor. Almanya’nın uzun yıllardır Rusya ile diyalog ve ekonomik işbirliği politikası sona ermiş görünüyor. Almanya hemen krizin başında Rus gazını ülke üzerinden Avrupa’ya taşıyacak Kuzey Akım 2 projesinde ruhsatlandırma sürecini durdurmuştu. Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı Alman siyasetinde bir dönüm noktasına işaret ediyor. Savunma için milyarlarca euro harcamaya hazırlanan Almanya ‘ kriz bölgelerine silah göndermeme’ politikasından da önemli bir dönüş yaptı. Almanya, Rus doğal gazına bağımlılığı azaltmak için adımlara hazırlanıyor.

Almanya kriz bölgelerine silah göndermeme tavrından Ukrayna için vazgeçiyor.

Almanya ordusuna yatırım yapmaya hazırlanıyor: DW, “Onlarca yıldır Almanya’da Bundeswehr’in güçlendirilmesini savunan herkes hızla bir savaş çığırtkanı olarak kabul edildi. Ama şimdi savunma için 100 milyar euro tutarında özel bir fon ayrılıyor. Askeri stratejistler şimdi tam olarak nereye yatırım yapacaklarını tartışıyorlar. Örneğin, başta Fransa olmak üzere Avrupalı ​​ortaklarla birlikte yeni tanklar ve savaş uçakları geliştirmeyi düşünüyorlar” diyor.

BBC’nin haberine göre ise yeni jenerasyon savaş uçakları Avrupa’da, Fransa başta olmak üzere, Avrupalı partnerlerle üretilecek. Yeni savaş uçakları operasyonel olana kadar Eurofighter geliştirilmeye devam edilecek. Bu uçaklar gelişmiş elektronik harp yeteceği ile donatılacak.

Avrupa’nın İnsansız Hava Aracı (İHA) projesi Eurodrone için gerekli anlaşmalar imzalandı, ilerleme kaydedilmeye odaklanılacak. İsrail yapımı silahlı insansız hava aracı Heron’ların satın alım süreci ise hızlandırılacak.

Artık eskimiş olan Tornado savaş uçakları yerine, yeni uçakların bir an önce alınması planlanıyor. Alman hükümeti, ABD’den F-35′ savaş uçaklarının alınması seçeceğini de değerlendirecek.

Yeni teknolojiler alanında gelişmelere uyum güçlendirilecek, siber saldırılara, dezenformasyon kampanyalarına, kritik altyapı ve iletişim kanallarına olası saldırılara karşı direnç arttırılacak.

Bütçe ilkelerinden uzaklaşılıyor: DW’nin haberine göre Silahlı kuvvetler için 100 milyar euroluk fon bir defaya mahsus olacak. Ancak savunma harcamalarının kalıcı olarak artması gerekiyor. Uzun yıllardır NATO ve ABD, Berlin hükümetini savunma harcamalarını artırmaya çağırıyordu. NATO ülkeleri kendilerine gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 2’sini savunmaya harcama hedefi koyuyor. Almanya ise uzun zamandır çok daha az harcama yaptı ve savunma harcamaları %1,5’e ancak son zamanlarda geldi. Şimdi Olaf Scholz, “Bugünden itibaren, her yıl gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 2’sinden fazlası ile savunmamız için yatırım yapacağız. Bunu kendi güvenliğimiz için yapıyoruz” diyor. Yani yüzde 2’nin de üzerine çıkılıyor.

DW’nin haberine göre Silahlı kuvvetler için 100 milyar euroluk fon bir defaya mahsus olacak. Ancak savunma harcamalarının kalıcı olarak artması gerekiyor. Uzun yıllardır NATO ve ABD, Berlin hükümetini savunma harcamalarını artırmaya çağırıyordu. NATO ülkeleri kendilerine gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 2’sini savunmaya harcama hedefi koyuyor. Almanya ise uzun zamandır çok daha az harcama yaptı ve savunma harcamaları %1,5’e ancak son zamanlarda geldi. Şimdi Olaf Scholz, diyor. Yani yüzde 2’nin de üzerine çıkılıyor. Enerji politikası: Almanya büyük ölçüde Rus enerji kaynaklarına bağımlı. Rusya, Almanya’nın doğal gaz ithalatının yarısından fazlasını ve petrol ithalatının yüzde 40’ından fazlasını oluşturuyor. Almanya şimdi yenilenebilir enerjileri önemli ölçüde genişletmek istiyor. Gaz için Rusya’ya olan bağımlılığı gidermek için, şimdi ABD’den sıvılaştırılmış gaz terminalleri inşa edilecek. Hükümet, halen faaliyette olan nükleer santrallerin ve bazı kömür yakıtlı santrallerin başlangıçta planlanandan daha uzun süre çalışmasına izin vermeyi düşünüyor.

Almanya Rusya’nın Ukrayna saldırısını nasıl görüyor? İşte son 1 haftadaki yorumlar

24 ŞUBAT – AVRUPA İÇİN KARANLIK BİR GÜN

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, 24 Şubat 2022’de Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in büyük bir hata yaptığını söyledi. Scholz, Berlin’de yaptığı açıklamada, bugünün Ukrayna için korkunç, Avrupa için ise karanlık bir gün olduğunu belirterek, “Putin büyük bir hata yaptı” dedi. Scholz aynı gün halka sesleniş konuşmasında ise Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısını nasıl gördüğünü şu sözlerle anlattı: Bugün Ukrayna için korkunç, Avrupa için de karanlık bir gün. Durum çok ciddi. 75 yılı aşkın süreden beri Avrupa’da yaşamadığımız bir savaşın başlangıcına tanık oluyoruz. Bu, bağımsız ve egemen bir ülkeye yapılan saldırıdır. Hiçbir şey ve hiç kimse bunu haklı çıkaramaz. Bu, Avrupa içindeki sınırları zorla kaydırma, hatta belki de bütün bir ülkeyi dünya haritasından silme girişimidir.” ifadesini kullandı. 643 milyar dolar: Rusya Merkez Bankası rezervlerinin ülkelere göre dağılımı

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Kremlin yaptırımların Rusya’nın konumunu değiştirmeyeceğini söylüyor UMUTLARIMIZ VARDI AMA SAF DEĞİLDİK

Scholz, Rusya Devlet Başkanı Putin’in Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin temel ilkelerinden ve Avrupa barış düzeninden kasıtlı olarak koptuğunu ve Rusya’nın kardeş halkı olan Ukrayna’nın sayısız vatandaşının hayatını tehlikeye attığını belirtti. Sorunu sonuna kadar diyalogla çözmeye çalıştıklarını hatırlatan Scholz, “Umutlarımız vardı ancak saf değildik. Bu yüzden aynı anda acil durumlar için hazırlandık.” ifadesini kullandı.

Scholz, Avrupa Birliği, NATO ve G7’deki müttefik ve ortaklarla Rusya’ya karşı ekonomik yaptırım paketi üzerinde anlaştıklarını anımsatarak, “Buradaki hedefimiz, Rus yönetimine bu saldırganlık için yüksek bir bedel ödeyeceklerini açıkça belirtmekti.” dedi.

26 ŞUBAT – ÜLKE POLİTİKASINDA BÜYÜK DEĞİŞİKLİK

26 Şubat’ta Almanya’nın Ukrayna’ya silah göndereceğini duyurması ​​​​​​​ülke siyasetinde politika değişikliği anlamına geliyordu. Çünkü, Almanya savaş ve kriz bölgelerine silah vermeyi reddediyordu.​​​​​​ Almanya’dan silah alan ülkelerin, bu silahları üçüncü bir ülkeye satabilmesi için de Almanya’nın onayı gerekiyordu. Almanya, 26 Şubat’taki açıklamada Ukrayna’ya ordu stoklarından 1000 tanksavar ve 500 Stinger füzesi göndereceğini duyurdu.

‘BU BİR DÖNÜM NOKTASI’

Olaf Scholz silah kararını açıklarken Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısının bir dönüm noktası olduğunu kaydederek, “Bu, savaş sonrası düzenimizi tehdit ediyor. Bu durumda (Rusya Devlet Başkanı) Vladimir Putin’in işgalci ordusuna karşı elimizden geldiği kadar Ukrayna’nın kendisini savunmasına destek olmak görevimizdir. Almanya Ukrayna’nın yanındandır” dedi.

SAVUNMA HARCAMALARI İÇİN 100 MİLYAR EUROLUK ÖZEL FON

Scholz, 27 Şubat’ta ise savunma harcamalarını artırma kararı aldıklarını belirterek, “Savunma harcamaları için 100 milyar avroluk özel bir fon kuruyoruz. Fonları gerekli yatırımlar ve silahlanma projeleri için kullanacağız.” dedi. Alman Şansölye bundan böyle her yıl gayrisafi yurtiçi hasılanın yüzde ikisinden fazlasını savunmaya yatıracaklarını kaydetti ve “Ülkemizin güvenliğine önemli ölçüde daha fazla yatırım yapmamız gerekecek. Bu büyük bir milli çaba. Dünya artık önceki dünyayla aynı değil” değerlendirmesinde bulundu.

‘PUTİN RUS İMPARATORLUĞU KURMAK İSTİYOR’

Rus lider Putin’in bir Rus İmparatorluğu kurmak istediğini düşündüğünü belirten Scholz’a göre Avrupa’nın teknolojik olarak duruma ayak uydurması ve Avrupalı ​​ortaklarla, özellikle Fransa ile yeni nesil savaş uçakları ve tanklar üretmesi önemli.

Avrupa’da üretilecek insansız hava aracı (Euroa drone) için sözleşmelerin bu hafta imzalandığını anımsatan Şansölye, “İsrail’den silahlı Heron insansız hava aracının satın alınması için de ilerliyoruz.” dedi.

İKİ LNG TERMİNALİ İNŞA EDİLECEK

Scholz, Almanya’nın stratejik gaz rezervleri oluşturacağını belirterek, en kısa sürede 2 sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) terminali inşa edeceğini açıkladı. Scholz, “Rus doğal gazına olan bağımlılığı azaltmak için Almanya’da iki sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) terminali inşa edeceğiz.” dedi.Terminallerin Brunsbüttel ve Wilhelmshaven kentlerinde inşa edileceği bilgisini paylaşan Scholz ayrıca bir kömür ve gaz rezervi oluşturulacağını bildirdi.