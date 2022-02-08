100 milyon TL yatırımla Eskişehir’de ısı yalıtım malzemesi üretecek olan yeni tesiste üretime başlayacaklarını aktaran ODE Yalıtım Başkanı Orhan Turan, bu tesisle Türkiye’nin üretim kapasitesini ikiye katlayacaklarını söylüyor.

Yalıtım sektörünün yüzde 100 yerli oyuncusu ODE Yalıtım, geçen yıl ilk kazmayı vurduğu Eskişehir’deki tesisini önümüzdeki ay devreye almayı planlıyor.

R-Flex elastomerik kauçuk köpüğü ısı yalıtım malzemesi üretecek tesis, 100 milyon TL’lik yatırımla devreye girecek. Eskişehir’de 20 bin metrekare kapalı alanda kurulan bu tesisle birlikte şirket elastomerik kauçuk köpüğü kapasitesini dört kat artıracak.

Eskişehir ve Çorlu’daki üç üretim kampüsünde yapı yalıtımı ve tesisat yalıtımı olmak üzere iki ana kategoride üretim yapan şirket, bu yatırımla Çin ile Almanya arasındaki coğrafyada en büyük üretici konumuna gelecek.

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