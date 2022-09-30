Marcus Gram, yiyecek-içecek otomatı sektöründe çalışan Joyner Vending’in kurucusu ve sahibi. 31 yaşındaki girişimci, CNBC’ye yan işini nasıl yıllık 300 bin dolarlık ana işi haline getirdiğini anlatırken; “Birkaç yıl önce annemle birlikte New York, Rochester’da yaşıyordum ve saatte 17 dolarlık bir işte çalışıyordum” diyor.

Marcus Gram; girişimcilik öyküsünü şöyle anlatıyor:

Amacım aslında pasif gelir getirebilecek bir kiralık mülk satın almak için yeterli para biriktirmekti. Otomat işinin nasıl karlı bir iş olabileceğini düşündüm. Böylece 2018′de Philadelphia’ya taşındım ve iki makine aldım. Joyner Vending, ilk yıl sadece 5 bin dolar kazandı. Ama buna devam ettim ve şimdi Baltimore, Philadelphia, Detroit ve Washington DC’de 21 otomat makinem var, 2022′nin sonuna kadar 500 bin dolarlık satış elde etme yolundayım.

Gram girişimcilik serüveninde öğrendiklerini ise şöyle anlatıyor:

1. Sabah 9′dan 5′e kadar olan işimden 10 bin dolar tasarruf etmiştim ancak başlangıç maliyetim 4 bin dolar civarındaydı ve bunu bir atıştırmalık makinesi, bir içecek makinesi, iki kredi kartı okuyucusu, yiyecek ve içecek ürünleri ile teslimat ücretleri için ödüyordum.

2. İyi bir üne sahip makine satıcılarını arayın.

3. Bir makineyi koyacak yer bulana kadar asla satın almayın. Konum her şeydir. Her zaman çok fazla yaya trafiği olan yerleri düşünürüm. Apartman kompleksleri, oteller, öğrenci yurtları ve çok sayıda çalışanı olan depolar harika seçeneklerdir.Bir konumun karlı olup olmayacağını anlamaya çalışırken şunları öğrenin:

* Kuruluşun çalışma saatleri: Açık olduğu gün ve saatler ne kadar fazlaysa satış yapma imkanı da o kadar yüksek olur.

* Bölgedeki personel ne kadar çok: Binada veya çevresinde çalışan daha fazla insan, daha fazla potansiyel müşteri anlamına gelir. En iyi yerleşimlerimden biri, Philadelphia’da bu yıl brüt 100 bin dolara ulaşan bir çevrimiçi oyun yeridir.

Belirli bir yere bir makine yerleştirmek için fazla para ödemiyorum, ki bu iş için tipik olduğunu gördüm. Birçok işletme sadece hizmeti ister ve makineler veya kurulum için ödeme yapmak istemez. Tüm lokasyonlarımdan sadece bir mekana aylık kârın %15′ini ödüyorum.

4. Evet, markalaşma ve müşteri hizmetleri önemlidir.

Joyner Vending’e başladıktan üç yıl sonra tam zamanlı işimi bıraktım ve şimdi haftada sadece dört saat çalışıyorum. Çoğu zaman, yiyecek ve içecek ürünleri için çevrimiçi alışveriş yapıyorum. Ve haftada bir, Maryland’de bir makineyi kendim stoklarım. Birçok insan, makineler kendi kendine çalıştığı için bu işte herhangi bir markalaşma veya müşteri hizmeti olmadığını düşünüyor. Ama durum böyle değil. Beni rakiplerimden ayıran şey hızlı tepki vermemdir. Müşterileri ağırlamak için elimden gelenin en iyisini yapıyorum.

5. Müşterilerin ne istediğini inceleyin.

Gelirimin yüzde otuzu ürün stoklamaya, yüzde 10′u beş yarı zamanlı çalışanıma ödeme yapmaya gidiyor. Diğer %10′u çeşitli giderlere gidiyor ve benim eve dönüş karım %50.

6. İşletmeniz büyüdükçe bilginizi başkalarıyla paylaşın.

Gelecekte daha fazla eyalete yayılmak, ekibimi büyütmek ve sonunda kendi otomat depomu açmak istiyorum.

2020′de bir otomat firmasının nasıl kurulacağına dair çevrimiçi bir ders vermeye başladım ve kursa dayalı bir e-Kitap yazdım. Bu dijital ürünlerden bugüne kadar 90 bin dolar kazandım. Gelecek yıl, bire bir koçluk ve danışmanlık programı başlatıyorum. Joyner Vending, sadece benim için değil, ailem için de hayat değiştiriyor. En sevdiğim yanı, bu işte uzman oldum ve bilgilerimi diğer insanlarla paylaşabiliyorum.