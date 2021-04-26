Filo kiralama şirketi Escar 20’inci yılında halka arza hazırlanıyor. Escar, halka arz için SPK’ya başvurdu. Şirketten yapılan açıklamaya göre şirket paylarının yaklaşık yüzde 20’lik bölümünün halka arzı için SPK’ya başvuran Escar, 2020 yılını 317,1 milyon TL gelir ve 78,3 milyon TL net karla kapattı. Şirketin bir önceki yıl toplam gelirleri 301,2 milyon TL ve net karı ise 26,5 milyon TL olarak gerçekleşmişti.

Açıklamaya göre Escar, halka arzdan elde edeceği gelirin yüzde 70’ini şirketin büyüme hedeflerine bağlı olarak filosunu geliştirmeyi, kalan kısmı ile de finansal borçları ödeyip işletme sermayesini güçlendirmeyi amaçlıyor. Konu ile ilgili olarak Escar’dan yapılan açıklamada, 2020 yılında pandemi nedeniyle piyasada zorlanmalar yaşanmış olsa da sundukları kaliteli hizmet sayesinde müşteri kaybı yaşanmadığı, bunun da gelir ve kara yansıdığı belirtildi. Escar 2020 yılını 317,1 milyon TL gelir ve 78,3 milyon TL net kar ile kapattı.

Şirketin bir önceki yıl geliri 301,2 milyon TL ve net karı ise 26,5 milyon TL olarak gerçekleşmişti.

2001 yılında kurulan Escar, ulusal ve uluslararası kurumsal şirketlere filo kiralama hizmeti veriyor. Sadece uzun dönemli araç kiralama hizmeti veren şirketin toplam 4.300 araçlık filosu ve 210 adet kurumsal müşterisi bulunuyor.