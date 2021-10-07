Avrupa’nın önde gelen dijital para transfer hizmeti Azimo’nun Türkiye’ye anında havale hizmeti başlattığını duyurması ile yurtdışından para gönderme alternatiflerine bir yenisi eklendi. Bu hizmet, Türkiye’nin önde gelen ödeme hizmetleri sağlayıcılarından olan Birleşik Ödeme ile yapılan ortaklıkla birlikte oldu.

Azimo/Birleşik Ödeme ortaklığı sayesinde İngiltere, Avrupa, Kanada ve Avustralya’da yaşayan Azimo müşterilerinin saniyeler içinde Türkiye’ye para göndermesine olanak sağlanacak ve saat 16.00’dan önce gönderilen hafta içi transferler anında teslim edilecek. Hafta sonu veya akşam transferleri ise bir sonraki iş günü teslim edilecek.

Yeni kullanıcılar, Azimo’nun ödüllü web sitesi ve mobil uygulamalarını kullanarak hizmeti denemek için iki ücretsiz transfer hakkına sahip olacaklar.

Birleşik Ödeme CEO’su İlker Sözdinler, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Birleşik Ödeme olarak Azimo ile ortaklığımızla en kapsamlı sınır ötesi ödeme hizmet sağlayıcılarından biri olma hedefimize doğru büyük bir adım daha attık. Sınır ötesi ödeme çözümlerini altyapımızla destekleyerek marka

vaadimiz olarak hız sağlıyoruz. Bu ortaklık sayesinde insanlar Türkiye’ye sınır ötesi işlemler için eski geleneksel yöntemler yerine hızlı bir alternatife sahip olacaklar.”