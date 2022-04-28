Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,94 değer kaybıyla 2.428,42 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 23,01 puan azalırken, toplam işlem hacmi 36,9 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,52 değer kaybederken, holding endeksi yatay seyretti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,81 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 2,68 ile iletişim oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,01 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 1,09, hizmetler endeksi yüzde 0,42 ve teknoloji endeksi yüzde 0,21 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 38,41 puan ve yüzde 1,40 düşüşle 2.706,80 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 57’si prim yaptı, 40’ı geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Akbank, Ereğli Demir Çelik ve Şişecam en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ANALİST YORUMU NE?

Analistler, devam eden jeopolitik riskler, merkez bankalarına yönelik sıkılaştırma beklentileri ve büyümeye dair artan kaygılara karşın bilanço sezonunda beklentilerden iyi gelen şirket karlılıklarının pay piyasalarında iyimserliği desteklediğini, BIST 100 endeksinde ise kar satışlarının etkili olduğunu söyledi.

YARININ VERİLERİ

Yarın yurt içinde veri gündeminde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), dış ticaret istatistikleri, yurt dışında ise ABD’de kişisel gelirler, kişisel harcamalar ve Michigan tüketici güven endeksi, Avro Bölgesi’nde ve Almanya’da büyümenin öne çıkacağını belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.370 seviyesinin destek, 2.490 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

AVRUPA BORSALARI YÜKSELİŞLE KAPANDI

Avrupa borsaları işlem gününü yükselişle tamamladı. Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,62 artışla 447,07 puana çıktı.